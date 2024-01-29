李治廷被野生捕獲鬚根Look散發男人味　網民依然認錯係失德藝人

36歲的李治廷近年主力內地發展，但不時都有回港出席活動，去年他更在無預警下承認已婚，與圈外太太在外地低調舉行婚禮，正式升呢「人夫」。

李治廷去年回港出席活動時，承認已婚。（陳順禎 攝）

升呢「人夫」後的李治廷更加努力搵錢養家，經常中港兩地走，日前，就有網民在公司樓下野生捕獲身處香港的李治廷，並寫上：「公司樓下有幾位外國友人在等車，其中一位亞洲面孔的男人和我對視了一眼，我覺得好眼熟，立刻想起來是武則天裡面的李治！ ！走過十米 回頭發現已有路人合影，我就也過去詢問能否合影，李治廷很nice的拿起我手機拍了一張」，非常友善。

李治廷近日被網民野生捕獲，一連鬚根Look散發男人味。（小紅書）

李治廷多年來一直被指與王力宏撞樣。（IG@wangleehom）

而相中的李治廷戴了頂黑色Cap帽、太陽眼鏡，兼留有鬚根，但看上去一點都不覺得「烏搲」，帥氣依然，婚後的他還多了一份男人味。網民稱讚說：「生活中的他這麼好看」。但也有網民「點錯相」，留言：「王力宏真帥」、「他被李靚蕾錘了以後就銷聲匿跡了」。其他網民則回覆：「他是李治廷，不是王力宏」。

有網民繼續認錯李治廷和王力宏。（小紅書截圖）

有網民繼續認錯李治廷和王力宏。（小紅書截圖）

其實多年來，兩人一直被指似樣，說是親兄弟都應該有人相信，而李治廷亦有「翻版王力宏」的稱號。之前王力宏因為被前妻李靚蕾連環爆約炮及召妓等醜聞，以致形象插水，李治廷卻因撞樣而「躺著也中槍」遭連累，在街上被罵。