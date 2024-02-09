專訪｜何嘉莉爆工人姐姐失蹤搵唔番　譚旻萱自認演女一大壓力

「每條大街小巷，每個人的嘴裡，見面第一句話，就是恭喜恭喜…」不經不覺農曆新年即將到來，不少人對於新一年有許多期盼，特別對於藝人來說更希望桃花朵朵開（代表人緣），演藝事業更上一層樓。而有幸地《香港01》能與7位藝人，包括陳嘉寶（Anjaylia）﹑劉沛衡（Hillary）﹑譚旻萱（Mandy）﹑何嘉莉（ Lillian）﹑張凱娸（Kiki ）﹑林熙彤（Hazel）﹑Ansonbean （陳毅燊）一起大談新年趣事及大計。

一起大談新年趣事及大計。（葉志明攝）

增值自己為演藝事業鋪路

去年無論在推出的音樂作品或是電影作品，Ansonbean 都打得出色，在武術方面展現高天份能力，更令曾憑電影《一秒拳王》入圍金像獎「最佳動作設計」的梁博恩（博師傅）讚不絕口，指他有望成為新一代武打明星。雖然，因為工作而接觸武術，但他因而愛上這項運動，更親自跟師傅上課學習為自己增值，Ansonbean 表示：「我現在每逢星期三、六就會去學動作，其他時間就訓練跆拳道還有泰拳。（一拳可以打死多少人？）要看那個人多重。」更公開表示要立志成為動作演員：「我很開心去年多了一些動作電影拍攝，也立志成為一名動作演員，所以我覺得最重要是身體健康，因為如果受傷的話，訓練跟拍攝的時間都會耽誤。」他還大談新年願望，透露明年會是他音樂上很重要的一年，所以希望學做音樂、學動作、跳舞、唱歌方面能有所進步。

Ansonbean 立志要成為一名動作演員。（葉志明攝）

而坐在旁邊的陳嘉寶亦講到自己有去學不同的興趣增值自己：「保持着學的是射箭，自己也喜歡的。還有自己會不斷去跟戲劇老師上戲劇班，希望除了動作上，可以有更多一些由內而外的東西，身份上有轉變，相信可以揣摩到不同的角色。」而作為人妻的她，被問到拍感情戲時會不會向老公報備呢？她就二話不說：「他也很歡迎我拍感情戲，自己也很開心，去年拍了電視劇還有電影，反而一直拍的時候沒有想過兩邊的劇組的導演還有幕後的工作人員，本身可能因為做了這一行有一段時間，那他們也認識的，但後來他們也跟我說，真的整個人成熟了許多，透過鏡頭演戲上層次有不一樣，希望真的現在可以再回來的時候，可以演一些成熟，不同層次的角色。」

陳嘉寶表示自己保持着學射箭。（葉志明攝）

同樣地身為人妻人母的何嘉莉亦非常讚成陳嘉寶的想法，更因為去年接拍一部電視劇令她戲癮大發：「我希望今年事事順利，可以讓我專心再多元化的發展。其實年底的時候，拍攝了一部電視劇會覺得真的很好玩，所以希望新的一年真的可以再投入更多的角色。（想挑戰甚麼多元角色？）其實我甚麼角色也想嘗試，我也很認同Anjaylia說，人的練歷多了，那我相信在演戲上會有很大的幫助。好多角色可以挑戰，我不想演花瓶那些太悶了。」她揚言對演精神病﹑舞女類型的角色等有興趣。

何嘉莉表示對演精神病﹑舞女類型的角色等有興趣。（葉志明攝）

何嘉莉工人姐姐突失蹤好詭異

希望今年事事順利的何嘉莉，因為去年發生工人姐姐突失蹤一事，令她非常煩惱，所以希望新一年一切都順利：「不知道甚麼原因，因為她跟我們的關係是很好的，但突然間，我預了讓她放假，那沒想到放完假就沒有再回來。（家裡有沒有東西不見了？）幸好沒有，完全找不到她，經紀都找不到她。（有沒有再請工人姐姐？）當然有，新的也來了。」而除了有戲癮之外，她亦透露有歌癮，希望有機會可以開演唱會。

何嘉莉透露工人姐姐失蹤。（葉志明攝）

譚旻萱首擔正電影女主角壓力大

葉念琛執導的新戲《不是你不愛你》當初公開由譚旻萱任女主角，飾演新一代阿寶時，已經吸引不少人關注。談到會否因為飾演阿寶而感有壓力時，她就表示：「我覺得壓力不是來自於阿寶，是來自於擔任女主角，代表多戲份多場口，那就很有壓力，覺得自己會處理不好。」在電影中她與台灣男神陳昊森合作，成就解鎖了她其中一個夢想，但在她心中亦有另一位台灣男神想合作：「我覺得許光漢其實都好想合作的演員，當然是很帥，而他的戲就算我看也覺得很好，好像昊森也是我其中一個，在未合作之前是在我的男神list ，所以是很神奇的感覺，無端端一個你覺得很遠演得很好的人站在你面前的感覺是很神奇。」

譚旻萱自言演女主角感壓力。（葉志明攝）

同樣有參與該電影拍攝的林熙彤，在電影中有不少親臉頰的鏡頭，當被問到螢幕初吻想與那一位男神合作時，她就表示：「我沒有想過這個問題。」而在旁的譚旻萱就講提到不如跟女生親吻時，她就表示有想過：「跟女生親吻我也想過這個可能性，我會想做不做得到好像對着男生的感覺，也是蠻想挑戰的一件事。」又揚言不介意接拍同性題材電影。

林熙彤表示不介意接拍同性電影。（葉志明攝）

劉沛衡望桃花朵朵開

去年公開與洪卓立（Ken）分手的劉沛衡，希望今年自己桃花朵朵開，能找到一個充滿正能量的對象，言語間又透露身邊不乏追求者：「我說沒有你信不信？也有聊天的。（對象是不是要正能量？）我希望是有一個身心都是正面影響，可以帶到正能量給我，可以大家一起進步。（擇偶條件呢？）其實我真的不看外貌的，但最好不要太醜，因為始終要對着他一輩子，（你是外貌協會嗎？）我是的。」還笑言許光漢是她的老公。

劉沛衡望桃花朵朵開。（葉志明攝）

張凱娸開蠟燭香水工作室增長身心靈健康

除了演員身份之外，張凱娸在手工藝方面亦做得相當不俗，還開設了蠟燭香水工作室做老闆：「因為會幫到人的身心靈，剛剛大家都說武打演員要裝備自己，我很清楚自己是文戲演員，我運動細胞並不發達，如果有機會也想嘗試，但我很清楚自己是比較適合文戲，所以我覺得演員要全能，所以我這一年主力在身心靈的部分去增長自己，因為這東西很重要，演員心態是很重要的，我也想帶更多正能量給大家。」而她亦表示一直有在上戲劇課自我增值，揚言無論甚麼的戲，只要是角色能夠發揮就可以。

張凱娸開蠟燭香水工作室增長身心靈健康。（葉志明攝）

新年最害怕被問到甚麼問題？

新年聚會時會遇上不同親戚問不同的問題，而張凱娸就揚言非常害怕遇到被問事業﹑感情問題，她表示：「很久沒見從外國回來的親戚，其實他們想關心我，但會問你現在做明星，你拍那幾部，但又叫不出是甚麼作品，然後就說是不是主角？有多少對白？他們很喜歡問，說真的我真的很怕回答這些問題，也會怕他們問你男朋友？」而面對被問感情問題，劉沛衡則不太擔心：「我沒有甚麼害怕的問題，就算他們問我，甚麼時候結婚？其實我沒有壓力，我說先找到男朋友這樣子。」

大家談新年最害怕被問到甚麼問題。（葉志明攝）

而林熙彤則害怕被親戚們關注自己皮膚問題：「每一次見他們，他們都會看着我的青春痘聊天，這樣令我有一些壓力。每一次見他們都要有心理準備。」甚至透露親戚們會介紹茶偏方治療 ，但她自己就沒有試過的。

而何嘉莉﹑譚旻萱及Ansonbean 就表明沒有害怕的問題，甚至揚言不喜歡新年這個節日，他表示：「我一向不喜歡新年，因為我覺得很吵，有一點社交疲勞，硬着頭皮上。（會不會避開打麻將聲音？）我覺得新年最辛苦是大家在打麻將，互相發紅包，那時候我就去後花園跟狗在玩。」

林熙彤最怕被問到膚問題。（葉志明攝）

陳嘉寶夫家親戚多難認得

至於已為人妻人母的陳嘉寶，已沒有害怕甚麼問題，反而覺得最煩惱是發紅包部分，自認是臉盲的她，透露有時候已發了但又不記得。她還透露夫家在新年期間仍保留傳統習俗要做，就是向長輩斟茶：「我先生那邊有，但不是跪地，但一定要按輩分逐個拜，我覺得蠻可愛，因為我家裡並沒有這個傳統。但我覺得現在是時候將這一些傳統教下一代，否則很快沒有這些值得紀念的儀式。」（會不會叫錯長輩？）我老公那邊親戚很難認得完，因為我奶奶有16個兄弟姊妹，連我先生都不認得，我怎麼認，認不了有時候。」

陳嘉寶夫家親戚多難認得。（葉志明攝）

新年的到來即代表重新開始，不少人都有一個新年願望，但對於藝人來說自然是工作接踵而來，能有代表作。劉沛衡就表明：「希望可以拍戲、拍劇、綜藝，所有都有工開，還有接更多廣告，賺多點錢這個最重要，因為有錢才有動力走下去。還有能遇更多對我有正面影響的人，希望身心都很健康，身體健康。」譚旻萱及林熙彤亦希望在戲劇上有不同的嘗試。至於何嘉莉希望能遇上多一些挑戰性的角色，而陳嘉寶就公開笑言不會再生小朋友了，歡迎大家找她拍戲。

大家撈起過龍年。（葉志明攝）

+ 10

化妝：Jenny Shih（ANSONBEAN）、Meegan （Anjaylia）、April @ms_yuh（Hazel）、Zoe Fan @zoefan（Mandy）

髮型：Derek Li @ Xenter Salon（ANSONBEAN）、Jamie Lee @ Hola（Anjaylia）、Marco Li @marcoli_0228（Kiki）、Kristy Cheng @kristywailing（Hazel）、Chris Cheng @chrischenghair（Mandy）、Terry Yeung @ Yonda Hair（Hillary）

服裝：Marc Jacobs（ANSONBEAN）、MAX&Co. （Anjaylia）、American Vintage（Hazel、Hillary）、Isabel Marant（Mandy）、Maje（Lillian）、Isabel Marant、maison_muguet（Kiki）

場地提供：个園竹語（尖沙嘴海港城）