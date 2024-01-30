李英愛相隔21年演《大長今》續集　最高收視50點來港獲方逸華接待

韓國「氧氣美女」李英愛，03年憑主演的《大長今》風靡全球，觀眾一直期待會拍攝續集，以往李英愛曾因婚後以家庭為重，表明不會參演續集，不過由於她近年都開始逐步恢復幕前工作，最新消息指她即將參演10月開拍、明年初播出的《醫女大長今》！

李英愛主演的《大長今》，是廿年前風靡全球的韓劇！

李英愛過往曾表明不接拍《大長今》續集，但近年她復出幕前，更通過試鏡拿下續集主角！（IG圖片）

據韓媒報導指出，李英愛在去年就透過試鏡，時隔20年成功重新拿下「長今」角色，成為不二人選。有指Fantagio娛樂公司在去年6月左右敲定由她擔演這套劇，最近亦安排跟作家正式簽約，劇本將講述她成為「大長今」後的女醫生人生故事。

有指，《大長今》續集是講述主角成為「大長今」後的人生故事。

李英愛與飾演李連生的朴恩惠。

《大長今》當年於全球90個國家播放，李英愛榮獲「2003年MBC演技大賞」，亦在亞洲多地掀起「長今熱」！單是05年在香港播出時，創下極高收視紀錄，全劇平均收視36點，大結局平均收視47點，最高收視50點，收看觀眾人數多達235萬。港版《大長今》由陳慧琳唱主題曲；而TVB見收視高收，翌年再購入動畫版《大長今》，並由佘詩曼演唱主題曲《星星的加冕》。

當年《大長今》為TVB帶來高收視，李英愛訪港時，前TVB無綫副主席兼董事總經理方逸華親自迎接。（影片截圖）

TVB播出《大長今》動畫版，由佘詩曼以醫女造型唱主題曲。

續集消息公布後，網民都表示非常期待，希望能保持上輯水準，而當年劇中長今與「閔大人」閔政浩（池珍熙飾）的愛情亦為觀眾津津樂道，所以最多人關心的就是：「閔大人會回來嗎？」