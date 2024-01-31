遊客香港街頭驚遇許光漢傾電話　原來係呢位33歲TVB爆肌舞林高手

憑台劇《想見你》爆紅的許光漢是近年公認的靚仔，其笑容迷倒不少女生，而他亦經常到港工作，個幾星期前才與魏浚笙Jeffrey和COLLAR的邱彥筒（Marf）出席品牌活動。日前有內地遊客來港，竟說在尖沙咀偶遇到許光漢當街講電話，簡直羨慕死人，不過真相原來是「TVB版許光漢」。

按圖睇許光漢來港出席活動靚仔相：

許光漢的笑容好煞食！（資料圖片/陳順禎攝）

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內地網民在小紅書貼上一張貌似許光漢的男子在香港街頭的照片，還說：「尖沙咀街頭偶遇TVB版許光漢」，有人留言：「這側面真的好像！」、「啊！我又沒遇到」但原Po主都補充：「是林子超啦，一開始以為係許光漢。」

內地遊客在尖沙咀見到的「TVB許光漢」，原來是林子超。（小紅書圖片）

側面係幾似許光漢。（IG：andylin2201）

其他人都留言：「TVB也有自己的許光漢！」、「他有演技的，大家多注意點他。」、「不是本人嗎？」、「沒仔細看還以為許光漢去TVB發展了」、「還以為是真的，還多看兩眼了。」

網民對TVB許光漢的評論：

林子超其實是圈中的舞林高手，他自小愛學郭富城的舞姿，曾於香港演藝學院修畢兩年制現代舞文憑課程，又去過新加坡拉薩爾藝術學院讀舞台音樂劇專業課程，回港後加入now TV做藝人，又做過主題樂園舞蹈員。16年他曾參加《2016香港先生選舉》，雖未能進入十三強，但就獲邀為兒童節目《Think Big天地》教跳舞；後來憑《宮心計2—深宮計》陳茗風一角開始有較多人留意，《法證先鋒IV》演弒父兇手、《逆天奇案》飾演受欺凌而殺人的殺人兇手等，演技都有不少討論度。

林子超憑《宮心計2—深宮計》陳茗風一角廣為人知。（電視截圖）

他又在綜藝節目有突破表現，參加《盛舞者》重拾跳舞，於《全城一叮》中，他化身變裝皇后（Drag Queen），踩住高踭鞋跳舞，挑戰踢腳、擘髀及側手翻等高難度動作，十分犀利，而最終更奪得冠軍！他在這節目中，首度公開自己心口的一條大傷疤，原來他自小患上心漏病，小時候經常出入病房，亦因開胸手術留下疤痕，不但止平日要P走疤痕，更曾爆喊表示曾因心臟病被迫放棄跳舞，故事令人心酸。

林子超變身變裝皇后。（資料圖片）

林子超又在節目跳鋼管舞。（IG：andylin2201）

林子超曾在節目中公開自己心口的長長傷疤。《全城一叮》

而他已不止一次被指長得像許光漢，他過往就謙稱不敢當：「之前《想見你》嘅時候呢，啲人都有話似，但我唔敢認呀，我驚我認咗之後會俾人打，所以我而家剪短咗頭髮，我而家覺得自己似陳小春多啲。夏天我想有個新嘅形象改變下，剪短晒頭髮又曬黑，好似陽光啲！」

林子超操得一身弗爆肌肉。（IG：andylin2201）

林子超的實力其實亦不容忽視。（IG：andylin2201）