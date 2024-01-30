柳俊江告別禮一眾跑友到場致祭　張繼聰話佢係仰慕對象兼啟蒙老師

前無綫（TVB）新聞主播柳俊江於今年初（4日）逝世，柳俊江治喪委員早前已經發文交代告別禮詳情，指告別禮不作公開亦謝絕任何採訪。今日（30日）是柳俊江舉行告別禮的日子，他的女友Grace下午4時便抵達靈堂打點，而柳俊江生前的好友及跑友亦有到靈堂作最後的告別，張繼聰離開時亦有接受傳媒的訪問。

柳俊江舉行告別禮，一眾生前的好友及跑友亦有到靈堂作最後的告別。(陳順禎 攝)

張繼聰指自己與柳俊江認識了很久：「我諗識咗十幾年啦，由好耐之前打籃球已經識，近呢幾年一齊跑步，拍戲都試過一齊，都係鄰居，都係住附近啦。」至於被問到跟柳俊江是否很熟他就說：「尤其是係之前跑步嘅時候，差唔多成日都一齊訓練，當然係好傷心啦，希望佢嘅家人可以節哀順變。」

張繼聰指自己與柳俊江認識了很久。(陳順禎 攝)

張繼聰眼帶有點淚光的續說：「雖然呢幾年我哋呢班跑友好少join佢哋去訓練啊，去跑步啊，但都係睇佢嘅社交媒體知佢之前有試過參加比賽啊，我認識佢係一個好樂觀啊，好堅強啊。或者跑步算係佢啟發我，所以佢一直都係我一個好仰慕嘅對象，佢跑步嘅時候好叻啊，我永遠都係跟係佢後面跑啊。咁當然心裡面有好難過，最近少聯絡啦，即係冇問候吓佢啊，希望佢喺另一個維度可以繼續開開心心啦，我相信佢都一定係會係天堂可以開開心心。」