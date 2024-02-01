一代大俠被偶遇親和力驚人追兩條街派利是　少女心利是封惹熱議

現年77歲的狄龍是香港影視界一代大俠，他年輕時曾獲得香港電影金像獎最佳男配角以及金馬獎最佳男主角獎，演技之好不容置疑。他除了有演技，後生時還非常之靚仔，絕對是集型英帥靚正於一身，可以說是秒殺現今一眾小鮮肉。狄龍近年雖已淡出演藝圈，但間中仍有參演劇集和電影的演出，觀眾依然可以在幕前欣賞他的演出。平日他就過住半退休的生活，相當寫意。

狄龍 (資料圖片)

日前有內地網民於社交網分享了她來香港旅遊期間，飲早茶時偶遇狄龍的經歷，她post出與狄龍的合照，以及她手拿住3封利是的照片，並以「香港吃早茶遇到狄龍先生被追著給紅包🧧」為標題，發文寫道：「在尖沙咀吃早茶，看到角落的一抹紳士背影，定睛細看，哇，是狄龍先生！禮貌問了下可否合影，影帝微笑點頭，好開心啊！狄龍先生問我是從哪里來的，我說大連，他說大連是個好地方他去過！全程都是禮貌微笑！」可見狄龍真是十分親民友善，盡得網民歡心。

周潤發和狄龍在電影的經典演出。（影片擷圖）

該網民與狄龍合照完，原來故事仍未完，她人都走了，卻竟然獲狄龍追上去給她送上利是！博主續寫道：「人生巔峰來了，合影後，走了兩條街，聽到後邊有人在喊，『大連來的朋友』哇塞，是狄龍先生，他來給我們送紅包了，應該是剛剛趁我們出門後特地買的，把紅包遞給我們的同時還在說，歡迎來香港，提前祝你們新春快樂！瞬間感到太幸福溫暖了！」狄龍不單親和力驚人，更超級暖心，完全是提供了偶遇明星的頂級體驗。

《英雄本色》中演親兄弟的狄龍與張國榮，與親如兄弟的發哥，「三兄弟」情深義重，只是當哥哥知道兩位大佬確是江湖大佬，感情改變，幕幕恩怨情仇，掀動觀眾的情緒。（網上圖片）

此post一出即惹來網民熱議，紛紛畀心，並激讚狄龍人品極佳，而他所包的My Melody利是封更成為亮點，竟然是流露出少女心的可愛一面。有網民又在評論區分享了狄龍後生時的靚仔樣，讓大家見識一下他到底是有多帥。

狄龍是一代大俠。(資料圖片)

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