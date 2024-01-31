晚吹流量密碼︱空姐Silvia自爆曾服務台灣天王　對方竟全程…

ViuTV節目《晚吹- 404_886流量密碼》昨日（30日）播出第三集，由ERROR梁業（肥仔）和何啟華（DeeGor）共同所主持的節目。節目一開始兩位主持人對着螢幕上顯示的性感女人作出簡略的評價，並且猜度對方的職業。今集請來來自台灣的女嘉賓Silvia作客，肥仔大膽向嘉賓提出若果猜中對方職業身份會有什麼獎勵？Silvia向肥仔微笑點頭說出：「你想要什麼獎勵？」瞬間令肥仔面容表情，顯得勁尷尬。

ViuTV節目《晚吹- 404_886流量密碼》由ERROR梁業（肥仔）和何啟華（DeeGor）共同所主持的節目。（節目截圖）

節目一開始兩位主持人對着螢幕上顯示的性感女人作出簡略的評價。（節目截圖）

嘉賓Silvia曾經擔任飛機服務員

肥仔首先答對Silvia的職業身份需要與人接觸，但並非翻譯人員。而Dee則猜Silvia身份是主持人，不過也是答錯。Silvia透露過去的職業身份會有機會接觸藝人，並表示：「坐着，有時候會遇到他們。」肥仔馬上答對Silvia身份是「飛機服務員。」肥仔即使答對仍然相當好奇為什麼Silvia職業身份與熱愛看《男兒當入樽》有關，Silvia則馬上表示是第二份職業相關的，更自爆是日文老師。

嘉賓Silvia身份是飛機服務員。（節目截圖）

嘉賓Silvia最難忘服務過周杰倫

提到過去當飛機服務員最難忘的一件事，她表示：「有一個客人坐我飛機的時候追我，看我飛機上工作的樣子。」她繼續指對方會詢問何時會飛去他的國家，並表示：「他會先飛來我那邊，然後我再飛去他那邊。」被問到過去有否客人邀約吃飯的經驗，她說：「會呀！不是經常，但會有。」講到有消息指副機長或機長很喜歡「約炮」，她坦言：「比例很多，因為如果飛出去的時候，他的老婆或女友管不了他，因為已經出國，如果要過夜就很方便。」她憶述有一次與飛機同行的服務人員吃飯後，自己喝醉酒回酒店時，竟收到同事的電話邀約暗指「開房」。她拒絕對方後，第二次再接到的電話身份卻是機長。

被問到當飛機服務員的時候曾經接待過那位明星，她表示有：「周杰倫、昆凌、蔡依林和羅志祥。」她繼續指服務明星比較簡單，並表示：「他們只想睡覺。周杰倫完全不吃飛機上的東西，我服務他是紐約回台灣，他什麼也沒有吃，只是睡覺。」

嘉賓Silvia當飛機服務員接待過周杰倫、昆凌、蔡依林和羅志祥。（節目截圖）

嘉賓Silvia自爆曾收過網民私訊騷擾

節目結束聊天單元之後，嘉賓Silvia突然更換新衣服，瞬間露出豐滿的上圍，進入第二單元教日文。肥仔和Dee積極請教Silvia日文，兼且重複對方所教的字句，獲得對方大讚說得標準。肥仔勁好學詢問開房間的日文怎樣說，Silvia幽默回應：「要有小姐的嗎？」她分享台灣稱呼「酒店」的意思是有女生陪飲酒的地方，並矯正主持人想睡覺的地方是稱為「飯店」。

肥仔在節目上與Dee一齊研究嘉賓Silvia的IG，並向對方作出提問指為什麼打扮那麼性感，更談及她最近推出的寫真。她笑說：「已經是第四本電子的，只是賣了一百多本沒有很多。」她繼續指因為市場的競爭過大。她主動提起曾收過網民私訊訊息，並表示：「都是拍我的照片，上面有很多液體。」

嘉賓Silvia第二份職業是日文老師。（節目截圖）

嘉賓Silvia最近推出第四本電子寫真。（節目截圖）