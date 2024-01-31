金像獎最佳男配角馮晧揚　上一日無綫訓練班即退學︰冇話畀唔畀面

馮晧揚（揚揚）憑電影《媽媽的神奇小子》奪得「第40屆香港電影金像獎最佳男配角」。據悉他在得獎前已報讀了當年無綫的TVB藝員訓練班，不過有指他只上了一日課已退學。有網民認為決定正確，無謂入讀藝訓班自貶身價。



馮晧揚（揚揚）憑電影《媽媽的神奇小子》奪得「第40屆香港電影金像獎最佳男配角」。（葉志明攝）

揚揚今日（31/1）現身荃灣出席J2《我們家的料理》煞科，接受《香港01》訪問時表示：「其實點解嗰陣時會有呢個決定唔上訓練班，因為之前一早安排咗拍一個品牌廣告，變咗第二日就要同無綫請假。但其實佢哋嘅規定係唔可以請假，同埋又唔可以話中途去拍戲。變咗同佢哋溝通完之後，就話我講唔使再去訓練班。（佢哋直接提出？）其實嗰陣時都係靠我媽咪去溝通，都唔好話射個波過去喇，因為自己當時又未成年，咁所以媽咪係主要去溝通，而我得到嘅資訊就係咁多。」

馮晧揚只上了一課無綫藝員訓練便退學。（葉志明攝）

問到會否是無綫覺得他有工作要拍，未能度期出來有唔俾面嘅感覺，於是直接叫他不要讀？「我就唔清楚嗰邊嘅諗法，自己就冇話畀唔畀面。其實自己當時攞完獎之後，都會諗自己係唔係有啲天分呢？（網民都認同你有天分！）感恩嘅，唯有得閒搵啲雞湯，有天分都唔係最重要，努力嘅人係可以超越你，都要經常警惕自己。」