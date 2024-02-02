在暴雪時分劇情｜最新播出時間／追劇日曆+演員關係圖+角色簡介

《在暴雪時分》電視劇根據墨寶非寶的同名小說改編，黃天仁、俞波執導，吳磊、趙今麥領銜主演，王星越、丁笑瀅主演的的都市偶像劇。該劇集敘述了天賦異稟的斯諾克球手高手林亦揚與九球新星殷果，從心底的暗戀到彼此深情追尋的浪漫愛情故事。此劇集全球實地取景，劇組特意趕往芬蘭與法國拍攝，既貼合原著打造出浪漫氛圍，又為觀眾提供了完美的視覺享受。本文將會介紹這部劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

在暴雪時分劇情大綱

在一個十年難遇的大雪夜晚，昔日的斯諾克天才選手林亦揚（吳磊飾演）偶遇了當紅的九球球星殷佳（趙今麥飾演）。在殷佳的表弟幫助下，兩人逐漸建立了深厚的友誼。殷佳慢慢得知了林亦揚的過往，原來林亦揚也曾是斯諾克界的炙手可熱之星。他在一場重要比賽中，因不滿裁判的判決而與裁判發生衝突，結果被禁止參賽。年輕氣盛的他選擇退役，遠離了自己曾經自豪的斯諾克生涯。殷佳的出現讓林亦揚的人生產生了巨大轉變，他不僅開始積極追求殷佳，還在殷佳的鼓勵下重新燃起對斯諾克的熱愛，重返賽場。兩人一起攀登事業的頂峰，為職業檯球運動做出了重大貢獻，並攜手教練及隊友共同推動全民健身檯球運動的發展。

在暴雪時分播出時間｜最新追劇日曆

在暴雪時分何時播？《在暴雪時分》於2024年2月2日起於騰訊視頻全網獨播，會員首播連更7天，首更5集。劇集共32集。

電視劇在暴雪時分＠Weibo

在暴雪時分｜人物關係圖

在暴雪時分｜演員

1.林亦揚｜吳磊飾演

曾是一名天才級職業斯諾克選手，江湖人稱“小揚爺”，之後卻因為頂撞裁判而被罰禁賽，加之年少氣傲，發誓不再碰檯球。失去了原有職業帶來的光環，只能靠著各種兼職來維持生計，直到遇到了殷佳，一切開始了轉變。

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2.殷佳｜趙今麥飾演

當紅九球球星，既有天賦又努力，小小的身體裡有著堅韌的力量。在父母不贊成的情況下，依舊堅定的選擇默默支持林亦揚，沒有與家裡人歇斯底里的爭吵，以一種溫和的方式贏得家人的認可。

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3.孟曉東｜王星越飾

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4.林霖 ｜丁笑瀅飾