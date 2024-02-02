狀王之王｜《狀王宋世傑》當年有幾勁？　四大賣點難再重現

無綫（TVB）新劇《狀王之王》暫時播至第5集，反響暫時是好壞參半，有觀眾表示煲劇時充滿回憶，有觀眾也大讚劇本改篇得好，亦有觀眾彈王浩信和姚子羚的演技太浮誇，甚至有人指王浩信這套「離巢之作」是「砲灰劇」。



《狀王之王》由張達明擔任監製兼出演宋安，再由王浩信飾演宋世傑。（《狀王之王》劇照）

《狀王之王》由張達明擔任監製兼出演宋安，再由王浩信飾演宋世傑。（《狀王之王》劇照）

《狀王之王》被稱砲灰劇

有人指《狀王之王》是「砲灰劇」其實亦情有可願，皆因《狀王之王》被放在TVB頒獎禮之後的農曆新年檔期播出，一來已經與TVB頒獎禮「爭獎」無緣，二來這段時間大家都會出國旅遊，三來《狀王之王》只有僅僅18集，無論是劇情舖排或宣傳效果都被大打折扣。

《狀王之王》係《狀王宋世傑》前傳？（網上圖片）

《狀王之王》都有不少看點。（《狀王之王》劇照）

《狀王之王》係《狀王宋世傑》前傳？

《狀王之王》由張達明擔任監製兼出演宋安，再由王浩信飾演宋世傑，無可厚非地，觀眾自然會將《狀王之王》與1997年播出的《狀王宋世傑》相比較。值得一提的是，雖然兩者的中文劇名看不出端倪，但《狀王之王》的英文名是「Justice Sung Begins」，而《狀王宋世傑》則是「Justice Sung 」，其實已向觀眾說了《狀王之王》可當作是《狀王宋世傑》的前傳。

《狀王宋世傑》由張達明主演已經係一大賣點。（網上圖片）

張達明主演已經係賣點

那麼，到底《狀王宋世傑》有幾勁？1997年播出的《狀王宋世傑》由徐正康監製，張達明、郭藹明、樊少皇、黎彼得、朱咪咪等人主演。早在《狀王宋世傑》之前，主演的張達明已是居有人氣的演員，正值因參演《大內密探零零發》、《金裝香蕉俱樂部》、《賭神3之少年賭神》等電影而走紅的時期，《狀王宋世傑》亦是張達明主演的第一套電視劇集。

播出前一年，張達明有份演出《大內密探零零發》上映。（網上圖片）

才子飾演才子

張達明本身亦是十分有幽默的人，曾於1994年，1995年演出《麻甩騷》、《棟篤笑雙打之玩無可玩》兩個棟篤笑。除此之外，張達明亦曾擔任過《笑聲撞地球》、《哥哥的情人》、《牛頭唔搭馬咀》等的編劇，是圈內公認多才多藝的表演者。

所以，1997年3月《狀王宋世傑》開拍時，大家也覺得由「才子」張達明出演「才子」宋世傑是十分適合的。據資料顯示，當年30集的《狀王宋世傑》拍攝了約三個月，9月份就播出，製作期可以一個字形容：「快！」

《狀王宋世傑》仲有郭藹明等人，陣容一啲都唔差。（網上圖片）

《狀王宋世傑》刀仔鋸大樹

《狀王宋世傑》亦為TVB 30周年台慶劇之一，首播首周平均收視31點，約182萬人次收看，收視率82%；結局篇平均收視32點，約187萬人次收看，收視率78%。這套劇也是當年收視第7名，同年還有《大鬧廣昌隆》、《難兄難弟》、《天龍八部》、《美味天王》、《刑事偵緝檔案III》等，現在被網民封為「神劇」的劇集。當年《狀王宋世傑》的大部份劇情都在將軍澳古裝街拍攝，方便演員拍攝之餘，亦大大降低了拍攝成本。

《狀王之王》都有唔少年輕一代美女演出。（《狀王之王》劇照）

《狀王宋世傑貳》仲有「子華神」

也因為《狀王宋世傑》播出時受到廣泛好評，所以2022年又有原班人馬翻拍的《狀王宋世傑貳》。第二輯更加入了飾演「賴三」的黃子華作為主要奸角。其實《狀王宋世傑》的劇集概念，在某程度上亦參照了當年由周星馳主演的《審死官》以及1995年的《金牙大狀》，與當時一些劇集相比，《狀王宋世傑》的以案件單元為主軸的劇本走向，也比較上新鮮。可能是劇集太歡迎，翌年的《狀王宋世傑》又再被安排在中午時段重播。

《狀王宋世傑貳》仲有「子華神」！（網上圖片）