鬼故｜香港「自殺邨」6樓傳女人慘叫聲　警察同街坊一睇先知瀨嘢

上期講過「香港最猛鬼公屋單位」（傳送門：鬼故｜潘紹聰訪香港最猛鬼公屋 政府特別部門夜訪真係「影到嘢」），其實在香港發生在公屋的靈異事件亦是比比皆是。最「猛鬼」的因由，其中多為屋主自殺的單位。



潘紹聰與異狼蜃一齊講葵涌邨恐怖鬼故。（《恐怖在線返去舊事嗰度》截圖）

「鬼王」潘紹聰的YouTube頻道《恐怖在線返去舊事嗰度》新一集帶大家去了有「自殺邨」之稱的葵涌邨，潘紹聰與YouTuber「異狼蜃」一邊走進葵涌邨，一邊介紹其中發生過的靈異故事。異狼蜃說：「好多人都成日話呢度冇料到，但係當你一路睇落去，啲新聞都寧舍離奇。譬如話有個新聞，跳樓基本上係直落，但係有一個人就咁喺5樓晾衫架晾喺度晾到離開世界。」

潘紹聰與異狼蜃一齊講葵涌邨恐怖鬼故。（《恐怖在線返去舊事嗰度》截圖）

葵涌邨謀殺｜46歲婦勒死21歲智障兒 被暫控「謀殺」今早提堂

葵涌邨謀殺｜3年5宗父母殺子女案 母吸毒後殺女 頭顱放電飯煲內

潘紹聰與異狼蜃一齊講葵涌邨恐怖鬼故。（《恐怖在線返去舊事嗰度》截圖）

+ 7

建葵涌邨離奇「打唔到樁」

異狼蜃後續介紹，翻查資料所得，上葵涌邨和下葵涌邨的位置，在明朝時代已有人居住，當時亦有些原居民將附近用作墳墓安葬先人。據傳當年政府一度想在此處興建住宅單位，但發現一直都不能打樁做地基，最後政府更需要請法師到現場起壇作法，之後才順利打樁。

潘紹聰與異狼蜃一齊講葵涌邨恐怖鬼故。（《恐怖在線返去舊事嗰度》截圖）

呢集超精彩又有畫面，一定要睇YT聽佢哋講。（《恐怖在線返去舊事嗰度》截圖）

女人慘叫聲

異狼蜃表示當地發生過不少奇怪事，根據一位網民講述，未拆卸前，葵涌邨原址只有約8層樓，而這位網民就住在6樓。異狼蜃說：「試過有一晚喺6樓，聽到7樓好嘈，有好大聲呯嘭聲又有女人慘叫聲，跟住都有細路仔喊聲。之後6樓的一眾男街坊就上了7樓查看，其實7樓有一戶一向都有問題，係白粉佬嚟，成日打老婆。」

墮樓現場為葵涌邨夏葵樓。（資料圖片）

只有6樓聽到「聲」

他續說，所以當時一班男街坊衝去7樓時，就馬上前往單位查看：「好奇怪，去到嘅時候一粒聲都冇。」當時沒發覺有問題後，男人們就回到了6樓，但奇怪的事就發生了，原來當男街坊們上去7樓時，留在6樓的女人們還聽到樓上的女街坊的撕心裂肺的慘叫聲。

最離奇的是，當男街坊們從7樓走回6樓的時候，就碰見了「白粉佬」。他問：「你哋成班人做乜？」男人們反問：「你單位好嘈喎，太太同仔女去咗邊？」之後「白粉佬」就表示家人一早去了內地，屋內理應沒有人。

葵涌邨逸葵樓。（資料圖片）

賣毒品漢隱瞞事實

這次之後幾日，又再傳出女人的慘叫聲，最後慘叫聲更大聲得傳遍了整條走廊。後來最終報警，一名警察跟男街坊上7樓查看，而另一名警察剛留在6樓，也發現慘叫只出現在6樓：「逐間拍門驚動晒啲人，但係啲人就話冇噪音。」正當他們走回6樓時，留在6樓的警察就表示有女人慘叫聲。正當他們都大感疑惑之際，「白粉佬」又從5樓走上來。

呢集超精彩又有畫面，一定要睇YT聽佢哋講。（《恐怖在線返去舊事嗰度》截圖）

警察同三個街坊都睇到唔同「嘢」

之後警察要求進入他的單位查看，正當打開光管燈的時候，就發現一地都是玻璃碎但沒有人影。跟着一起上去的男街坊其後送警察到大樓門口時，才說出，原來他們在門外查看，等待光管燈打開的時候，當光管正在閃的時候就會看到有一個女人企在露台位置：「另一個男人，就喺有光嘅時候就見到一個細路，第三個男人，就喺有光嘅時候見到兩母子，到閃完之後，乜嘢人都冇。」

晚上10時20分，連接葵涌邨與大窩口邨的行人天橋。（資料圖片）

後來一些叔父才說出了事件起末，原來這個屋主「白粉佬」侵吞了「貨」，所以上層的人就捉了他的家人要脅，要他交出「貨」，但這個「白粉佬」最終選擇了「要貨唔要人」，最後母子也失蹤了，屍骨也找不回來。

呢集超精彩又有畫面，一定要睇YT聽佢哋講。（《恐怖在線返去舊事嗰度》截圖）

重建後靈異事

片中也提及葵涌邨重建後發生的靈異事件，有一位網民因為財政問題，所以當起了「幫人看屋」的職業，意思即係替業主在住宅中居住，但居住了一段時間就發生了怪事，廚房經常會出碗碟碰撞聲，後來更在眼尾見到人影，更試過看到屋企有人影飄過然後消失。

重建後葵涌邨也發生過靈異事件。（《恐怖在線返去舊事嗰度》截圖）

人影穿牆行入屋

直至有一日，當他出門的時候，就在電梯位置見到對面屋中出現一對母女。他和母女打招呼時，小女孩更說：「哥哥，你係咪喺度住？」他回答「是」，然後這個小女孩就衝到他的身邊，捉住他的手說：「哥哥，你間屋係咪有鬼？」

葵涌邨重建後也發生過靈異事件。（《恐怖在線返去舊事嗰度》截圖）

防煙門長期有「人」企喺度

後來，這對母女才說，她們曾經看到有一個黑影直接穿過牆壁走進他的屋內。這位母親續說：「唔止呀，你睇走廊個防煙門關唔埋嘅，嗰度都一路有個男人企喺度。」