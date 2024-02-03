河國榮離世｜拆解中文名由來　原來係熱愛廣東歌因呢位巨星而改名

前TVB藝員河國榮昨晚（2日）傳出死訊，終年58歲。河國榮1988年加入TVB，最為人熟悉是在不同劇集飾演外藉警司、高級警務人員、專業人士等角色，有御用鬼佬之稱。到底原名Gregory Charles Rivers的河國榮，中文名從何而來？

昨晚（2日）傳出河國榮離世消息。（IG圖片）

熱愛香港的河國榮在讀大學期間遇上一名香港留學生，讓他首次接觸到香港粵語流行音樂，尤其鍾愛張國榮的流行曲，並對悉尼唐人街深感興趣，開始學習廣東話之餘，也希望了解更多香港文化如飲茶、電影等。他曾在節目中透露，自己在1985年，張國榮到澳洲開演唱會，為了接近偶像，透過各種門路成為其澳洲專用司機。

河國榮在讀書期間因以為香港留學生同學，而愛上廣東歌。（IG圖片）

河國榮年輕時期擁有爆肌身形。（IG圖片）

由於實在太喜歡張國榮的緣故，其中文名的由來亦因偶像而改。他曾表示「河國榮」一名其實是由他的大學華人同學以其英文名稱翻譯而成，「河」是取其姓「Rivers」，「國榮」則取其名「Gregory」近音和參考其偶像張國榮名字所組成。河國榮曾在電台節目中透露，中文名稱源於一次表演中演唱張國榮的《Monica》，華人同學就把其英文姓氏「Rivers」加上「張國榮」名字拼砌成沿用至今的藝名。另外，其身份證亦印有「河國榮」這個中文名。

河國榮於1988年加入TVB，成為TVB的御用鬼佬角色。（IG圖片）