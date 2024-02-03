韓國最有錢女偶像排名曝光　冠軍坐擁逾４億身家BLACKPINK僅第六

外國媒體《Nubia Magazine》近日公布本年度最有錢韓國女偶像排名，IU以5500萬美元（約4億2900萬港元）奪冠，而天團BLACKPINK成員最高排名為第六，令網民大跌眼鏡。

IU單憑收版權稅都夠和味。（IG圖片）

IU出道以來創作了超過50首歌曲，淨係收版權稅都夠和味，加上電影、劇集及代言等收入，奪冠相當合理。而第二名結果亦令人驚喜，是已經出道超過25年的李孝利，擁有約4300萬美元（約3億3540萬港元），1998年她以Fin.K.L.出道，後來單飛發展更紅，雖然11年前結婚後已大幅減產，但身家依然豐厚。

出道逾25年的李孝利身家十分豐厚。（IG圖片）

第三、第四名都是來自已解散的女團成員，2NE1的Dara與Miss A秀智分別擁有3900萬美元與3400萬美元身家，前者雖然歌唱事業不標青，但靠主持節目及代言都夠豬籠入水，而秀智的演員事業發展得有聲有色，加上大量廣告代言而收入大增。

其餘排名為：

第五名：允兒@少女時代）／3000萬美元

第六名：Jisoo@BLACKPINK）／2900萬美元

第七名：Lisa@BLACKPINK）／2800萬美元

第八名：Boa／2500萬美元

第九名：Jennie@BLACKPINK）／2300萬美元

第十名：Jessica（前少女時代成員）／2200萬美元