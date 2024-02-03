MIRROR演唱會｜林柏希訂飛被呃錢　求助某成員成功撲飛︰義氣仔女

MIRROR 16場《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024 · HONG KONG》今晚（3日）將在亞博舉行最後一場。眾所周知MIRROR演唱會門票一票難求，就是圈中的藝人也未必可以搶到飛，而前新城電台DJ林柏希（Will）今日（3日）在IG重提上次為朋友購買MIRROR演唱會門票被呃錢事件，不過事後卻傳來好消息，其中一位MIRROR成員竟然樂意協助訂門票，更一度獲林柏希發文大讚對方是義氣仔女。

《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024 · HONG KONG》首場。（梁碧玲攝）

林柏希求助AK成功撲到MIRROR演唱會飛

林柏希在IG分享與江𤒹生（Anson Kong的合照），並寫上：「上次我公開咗幫朋友買MIRROR 演唱會飛俾人呃錢事件，其實之後仲有個小後續！之前講過，錢事少，失信事大，為咗唔想令朋友失望，我唯有盡力去補償，聯絡唔同嘅圈中朋友，睇吓可唔可以撲到兩張飛，而其中一位就係 AnsonKong 喇。」

林柏希在IG分享與江𤒹生（Anson Kong的合照），感謝對方為他成功撲飛。(IG@lam_william)

林柏希曬出與AK合照大讚義氣仔女

他繼續指出與AK的關係其實不太相熟，只不過是合作過而雙方互相認識。他表示：「佢開緊show我都要打搞到佢，可想而知當時我係幾咁絕望。但我真係估唔到佢好快就回覆我，仲好上心即刻叫佢助手幫我撲飛，就算撲唔到當晚嘅之後嗰啲都好吖！真心講，我係非常感動，因為佢本身無必要咁做㗎嘛，開緊show喎，仲要只係普通朋友咋喎！難怪我身邊好多朋友都讚AK義氣仔女，果然名不虛傳，衷心感激！」照片中可見Anson Kong在某一次後台活動與林柏希合照時，大方搭着對方的膊頭上，大顯親民態度，而且笑容還有有點靦腆，相當可愛！