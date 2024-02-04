無綫電視兩名行政人員涉不誠實取用電腦 內幕消息：更多人被牽涉
撰文：李昌興
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無綫電視（TVB）日前（02/2）向傳媒發出聲明，聲明交代了無綫電視員工被拘捕及解僱的事宜。據知警方於2月2日以「有犯罪或不誠實意圖而取用電腦」罪名拘捕了兩名無綫電視的行政人員，同時亦有一名涉事者同日遭到解僱。
無綫電視證實兩名行政人員被捕 TVB即時解僱：企圖破壞公司管治
同日，TVB亦向內部員工發出內部信，信中說明了當日的逮捕及解僱事件，指有員工「為了獲取個人利益，以不當手法串謀、協助或教唆外部人士企圖破壞本公司管治，並散播針對本公司的虛假信息」。
據了解，被捕的涉案前TVB行政人員為張繼序及張惠兒。前者張繼序2016年曾於ViuTV擔任節目總監，最近才由ViuTV轉投無綫TVB，後者張惠兒於2011年在TVB負責內地事務，2016年亦曾以TVB高級經理身份受訪。據知另一涉事被解僱者為邱健忠，2020年職位為電視廣播（國際）有限公司助理總經理。
據知情人士透露，TVB近期傳出的不實人事調動消息，實際上是由慈善基金的幕後操作者所發動。這些「莊家」利用錯誤信息影響市場，同時倚賴流言蜚語中的人物來增強集資活動的信任度。
儘管這些人物多次宣稱將進行接管但均未實現，如今的事件似乎是「狼來了」的故事重演，導致參與者對內部的不實行為感到受騙並引起內訌。據了解，目前已經有三名行政人員被供出，內幕消息指可能還會有更多人員相繼被牽涉進來。相信這個傳聞中策劃已經久，多人參與故事，隨著事件的進一步曝光，相關情節和涉案人員的身份似乎正在逐步浮出水面，比起TVB自家設計劇集橋段仲要好看。