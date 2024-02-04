無綫電視兩名行政人員涉不誠實取用電腦　內幕消息：更多人被牽涉

無綫電視（TVB）日前（02/2）向傳媒發出聲明，聲明交代了無綫電視員工被拘捕及解僱的事宜。據知警方於2月2日以「有犯罪或不誠實意圖而取用電腦」罪名拘捕了兩名無綫電視的行政人員，同時亦有一名涉事者同日遭到解僱。



無綫電視（TVB）於日前（02/2）向傳媒發出聲明，聲明交代了無綫電視員工被拘捕及解僱的事宜。（資料圖片）

無綫電視證實兩名行政人員被捕 TVB即時解僱：企圖破壞公司管治

電視廣播有限公司（「無綫電視」或「本公司」）證實，警方今日（2024年2月2日）拘捕了兩名無綫電視的行政人員。同日，本公司解僱了三名行政人員，其中包括該兩名被捕人士。（TVB新聞報道截圖）

同日，TVB亦向內部員工發出內部信，信中說明了當日的逮捕及解僱事件，指有員工「為了獲取個人利益，以不當手法串謀、協助或教唆外部人士企圖破壞本公司管治，並散播針對本公司的虛假信息」。

TVB亦向內部員工發出內部信，信中說明了當日的逮捕及解僱事件，指有員工「為了獲取個人利益，以不當手法串謀、協助或教唆外部人士企圖破壞本公司管治，並散播針對本公司的虛假信息」。

據了解，被捕的涉案前TVB行政人員為張繼序及張惠兒。前者張繼序2016年曾於ViuTV擔任節目總監，最近才由ViuTV轉投無綫TVB，後者張惠兒於2011年在TVB負責內地事務，2016年亦曾以TVB高級經理身份受訪。據知另一涉事被解僱者為邱健忠，2020年職位為電視廣播（國際）有限公司助理總經理。

警方早前接獲舉報，指本公司有員工有不誠實意圖而取用電腦以取得與本公司有關的限閱文件。（TVB新聞報道截圖）

據知情人士透露，TVB近期傳出的不實人事調動消息，實際上是由慈善基金的幕後操作者所發動。這些「莊家」利用錯誤信息影響市場，同時倚賴流言蜚語中的人物來增強集資活動的信任度。

儘管這些人物多次宣稱將進行接管但均未實現，如今的事件似乎是「狼來了」的故事重演，導致參與者對內部的不實行為感到受騙並引起內訌。據了解，目前已經有三名行政人員被供出，內幕消息指可能還會有更多人員相繼被牽涉進來。相信這個傳聞中策劃已經久，多人參與故事，隨著事件的進一步曝光，相關情節和涉案人員的身份似乎正在逐步浮出水面，比起TVB自家設計劇集橋段仲要好看。