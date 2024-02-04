鄭啟泰離世｜劉鍚賢不捨30年好友　細數昔日相處點滴揭真實人品

任職電台DJ超過25年的鄭啟泰，昨日（3/2）傍晚突然傳出死訊，終年56歲。有消息指，他昨日早上突然在家中暈倒，並立即送到律敦治醫院搶救，可是延至下午4點搶救無效。昨日傍晚時分，鄭啟泰任職的新城廣播有限公司就代表鄭啟泰家人發出公告，並證實了他的死訊。公告內容中寫道：「鄭啟泰昨晚出現肚屙、腳抽筋，今晨送往律敦治醫院，入住深切治療部後陷入昏迷狀態，父母、家人、同事、朋友、舊同學一直陪伴在側，延醫至今日黃昏時分，安詳地離開了我們，沒有痛苦地回到天家。」鄭啟泰突然離世的消息震驚娛樂圈，他的親友以及網民都為此感到十分難過和惋惜。

鄭啟泰兩日前才公布與同居兩年女友，速度滾軸溜冰前香港代表隊、中國銀牌得主王雁芝結婚。（IG相片）

鄭啟泰生前的好友劉錫賢昨日接受《香港01》訪問，大談與鄭啟泰相識30年的點滴，對於好友的離開感到相當不捨。劉錫賢表示：「聽到啟泰 (離世) 的消息的時候，我個人好shocking，好震驚。 我是在工作中的時候收到這個信息，我真是有點難過。」

劉錫賢續說：「其實我同啟泰不是相識在《香港亂噏》這個節目，我認識了他應該有成三十年了。他之前在新城做DJ的時候，我已經認識他，因為那時候她以前的前妻黎海珊是我的師妹，是APA (香港演藝學院) 的師妹，所以那時候在新城的時候曾經見過幾面，大家就相識了。雖然我還沒參與過他的電台節目，但當時大家有打招呼，還有聊天，還有出去，大家有出來飲杯聊天。」

劉錫賢與現任女友。(劉錫賢ig)

劉錫賢直言鄭啟泰為人很內斂，不是一個很喜歡去講其他東西的人：「後來他進了我們亞洲電視的時候，大家熟了，聊天多了，大家有一起吃飯，平時有出去玩，就發覺了啟泰的確是一個很開心的人，而且她是一個很玩得的人。基本上我很想念他，尤其是他的聲音，多年來的金像獎都是由他來做VO，還有他做DJ真是一個非常好的人才，他的聲音真的很好。曾經有一段時期因為我有機會去新城做一些part-time的DJ，那段時間有跟啟泰有見面 ，經常都有打招呼，聊聊天。」

兩人有一起合作主持節目。(網上截圖)

劉錫賢憶述與鄭啟泰早前見面的片段，說道：「最近幾次我在新城的時候見到他，對上一次真是一起合作，就是他在新城之前有個節目，曾經邀請我去做訪問。對於啟泰突然之間這樣的事，我覺得很難過，真是很難過。作為一個30多年的朋友，而且他這麼後生，細我這麼多，估不到突然之間這樣走了 (離世了)，希望他的家人可以節哀。昨天才剛剛在傳媒聽到他準備要結婚，希望她的未婚妻可以放低，放下，節哀啦。希望大家可以繼續懷念鄭啟泰，在空氣之中聽到的聲音，甚至可以聽《中年好聲音》，重溫《金像獎頒獎禮》聽回他的聲音作為一種懷念。」