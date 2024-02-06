大唐狄公案劇情｜最新播出時間／追劇日曆+演員關係圖+角色簡介

《大唐狄公案》電視劇根據荷蘭作家高羅佩的同名小說改編，由李雲亮執導，週一圍、王麗坤、鍾楚曦領銜主演的古裝探案懸疑劇。該劇集敘述了唐朝著名大臣狄仁傑初入仕途之時，在各地任職期間，連續解開多起難解之謎，同時也揭開了有關自己出身之秘的傳奇經歷。《大唐狄公案》繼承了原作的嚴謹與緊湊推理邏輯，融合西方偵探解案技巧。同時也展現了唐朝多樣風貌與中國文化精髓，鏡頭精彩重現長安、洛陽的都市景觀及蓬萊的海岸風情，並精心還原大明宮、太極殿等古建築，畫面美輪美奐，極富觀賞性。本文將會介紹這部劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

《大唐狄公案》電視劇劇情大綱

在武則天統治時期，朝廷宣佈官員的更替，恰在此時，志於展現才華的狄仁傑（由週一圍飾演）啟程前往東部邊陲小鎮。依賴其解案的非凡才能，他接連破解了眾多棘手之謎。然而，隨著調查的逐步深入，他逐漸揭露了案件背後的龐大陰謀，發現事態遠比預想的要複雜得多。面對一連串神秘莫測的案件，狄仁傑利用他的推理才能，一層層揭開真相，成功解決了一系列案件。但隨著調查的不斷深入，他發現這些案件不僅錯綜複雜，而且涉及到了宮廷內外的諸多勢力。最終，他認識到真正讓人恐懼的不是超自然力量，而是人心的陰暗面。狄仁傑在大唐各地周遊，解開了無數謎案，最終回到長安。在那裡他與父親聯手，共同化解了一場潛藏在長安之中，一觸即發的危機。

大唐狄公案播出時間｜最新追劇日曆

《大唐狄公案》何時播?《大唐狄公案》於2月6日21:30起於CCTV-8播出，優酷全網獨播。

優酷會員首更4集。2月6日至2月15日毎天更新2集（除夕、初一停更）。2月19日起周一至周4每天更新2集，2月26日起每天更新一集。非會員2月6日條2月16日毎天更新1集（除夕、初一停更）。2月19日起周一至週五作天更新1集。

大唐狄公案官微＠Ｗeibo

大唐狄公案｜人物關係圖

大唐狄公案官微＠Ｗeibo

大唐狄公案｜演員

狄仁傑（週一圍飾演）

狄仁傑睿智，為官清廉正直，執法嚴明，能文能武，心思縝密，略破奇案，善於解讀複雜的案情。

大唐狄公案官微＠Ｗeibo

魏無疾 （張嘉益飾演）

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曹安 （王麗坤飾演）

大唐狄公案官微＠Ｗeibo

武後 （鍾楚曦飾演）