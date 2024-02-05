美斯缺陣變羅生門　黃嘉樂感無奈：真心覺得呢一個係公關災難

黃嘉樂今日（5/2）現身打鼓嶺雲泉仙館出席無線熱播劇集《本尊就位》之「向呂祖祈」宣傳活動。講到昨日（4/2）「香港隊VS 國際邁阿密CF表演賽」，「球王」美斯疑因傷 未有落場，在全場一片噓聲中結束。有球迷不滿怒斥「世紀大騙案」、高呼 「回水」，直指香港變成水魚之都。港府隨即發聲明劃清界線，指「極度失望, 主辦單位欠球迷一個解釋」。

美斯缺陣，惹全港公憤。(資料圖片)

黃嘉樂就事件接受《香港01》訪問時感到無奈：「其實係人都知呢場足球係表演賽，只要落一落場成件事就解決晒，直頭係完美解決晒所有嘢。所以成件事出到嚟係會唔係咁好。不過講真佢哋呢啲國際隊伍，喺合約方面一定係好保護自己，而今日都好多新聞報道中有提到，只要因身體理由就可以唔使落場，咁而家佢嘅情況就係因為健康理由落唔到場，咁所以大家就可以唔使拗。反而而家我就最擔心個主辦單位，嚟近美斯佢哋會去日本踢友賽，如果美斯到時落場踢，就會變成國際事件。」

黃嘉樂認為美斯缺陣事件，肯定會影響市民對香港日後舉辦項目失去信心。（吳子生攝）

嘉樂續說：「其實成件事，我都諗唔明，呢場波只不過是場商演嚟，就好似我哋藝人咁，如果自己唔舒服咪喺台度同大家講自己唔舒服，表明自己會盡力去唱，其實成件事就咁解決咗。我真心覺得呢一個係公關災難。」

黃嘉樂覺得碧咸被球迷噓好慘。（吳子生攝）