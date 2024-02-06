周興哲澳門站演唱會優先門票火速爆滿　與小興星走一趟史詩式旅程

由光尚娛樂主辦，棋人娛樂、耀榮娛樂、豐生娛樂及萬星國際娛樂文化協辦，周興哲《ERIC CHOU 周興哲Odyssey~旅程RETURNS 澳門演唱會2024》將於2024年3月15-16日假澳門銀河綜藝館舉行，出名靚聲的Eric，會以獨特質感嗓音，帶樂迷穿梭於音樂世界，用歌聲開啓Odyssey之旅。

《ERIC CHOU 周興哲Odyssey~旅程RETURNS 澳門演唱會2024》將於2024年3月15-16日假澳門銀河綜藝館舉行。（唱片公司提供）

這次是繼2017年後，Eric相隔七年再次來澳演出，演唱會詳細資料如下：

《ERIC CHOU 周興哲Odyssey~旅程RETURNS 澳門演唱會2024》

日期：2024年 3 月 15-16 日

地點：澳門銀河綜藝館

時間：晚上 8 時正

門票： MOP/HKD 1,588 / 1,288 / 988 / 688 / 488（全場座位）

主辦單位：光尚娛樂

協辦單位：棋人娛樂、耀榮娛樂、豐生娛樂、萬星國際娛樂文化

經紀公司及授權方：星空飛騰國際娛樂

優先訂票：BOOKYAY.com

網上訂票： cityline：:www.cityline.com

澳門通：www.macaupass.com

2022年ERIC在新加坡展開了他的Odyssey~旅程，首度以超高水準製作的四面舞台呈現他的「情歌宇宙」，帶給小興星們無與倫比的視聽之旅！Eric精湛的演出加上視覺舞台設計更一舉拿下享譽「設計奧斯卡」之稱的美國IAA協會「2023 MUSE ADWARD」的至高榮譽鉑金獎！經歷亞洲、美加與澳洲等20多場巡迴演出後，3月15及16日終於將「情歌宇宙」帶到澳門的銀河綜藝館澳舉行一連兩場演唱會，而日前在BOOKYAY優先發售反應熱烈，所有優先訂購門票火速售罄。

周興哲澳門站演唱會優先門票火速爆滿。（唱片公司提供）

周興哲與小興星走一趟史詩式旅程。（唱片公司提供）

為答謝小興星的支持，Eric承諾會出盡萬二分努力做到最好，為每位入場觀眾帶來超高水平製作，四面台的設計更是盡量照顧每一位觀眾，以超近距離同大家見面。ERIC感性說：「每一個人也都是在努力，想成為更好的自己，這一路我的旅程繼續推進，也是因為有你們，是跟小興星們一起的！」串起每首歌的每個Moment就宛如Eric攜住小興星的手，一起走一趟大小不一的旅程。

為答謝小興星的支持，周興哲承諾會出盡萬二分努力做到最好。（唱片公司提供）