蔡琴闊別香港8年再開騷　相約樂迷5月紅館見：很想趕快唱給你們聽

已8年沒來港與觀眾見面的蔡琴，開心宣布將於2024年5月在香港紅館舉行《蔡琴好新琴香港站演唱會》。蔡琴表示屈指一算居然快8年跟香港觀眾未見面，時間過得很快，本來香港站是北京、上海站之後第三站，但疫情打斷了巡演計劃。

蔡琴將於5月在香港紅館舉行《蔡琴好新琴香港站演唱會》。

樂迷非常期待。

她說：「你們會不會擔心我，8年沒唱，人老了8年，還行嗎？ 我告訴你們，只要我有實力，我一點也不怕這8年。 這個疫情開始時，我心裡有數至少要6年才完結，我覺得不要慌張，這個也是我個性的最大特點，越是亂七八糟的狀況，我愈是穩定。於是當疫情迫令我們停下來時，我叫我的團隊不要著急，反而把身體照顧好。然後2023年開始，我們這個團隊就開始聚一起能表演了。上帝非常憐憫我們，我們幾乎每個星期六都有演出，好像這一年的演出，都在為我到香港紅館作準備。」

蔡琴已為香港演唱會準備就緒。

希望觀眾享受到一個新的蔡琴。

蔡琴直言在這一年的巡演中，令團隊更有默契，而她對唱歌也有了新的體悟，「經歷疫情，我們終於出發去演出，看到每場的觀眾都好高興的看演出，我就更要用心不能懈怠。這一年裡我與樂隊一起進步，我這個主唱對歌曲有了新且更深刻的感受。同時，我也會不斷在私下休息的時候，再把每首歌思想體會調整。人的聲音是最能夠安慰治療人心的，尤其是歌聲，所以我很高興看到每一場來看的觀眾，都是帶著感動心情回家的。」她續言：「8年了，我們一定要見面，我希望你們可以從我的新歌聲，新唱腔之中，享受到一個新的蔡琴。我非常想念香港的觀眾，很想趕快唱給你們聽。」

蔡琴透露新年會休息充電。

大會為蔡琴香港演唱會推出農曆新年貼圖。

而在這個農曆年，蔡琴透露會先放假充電，「一整年的巡唱，在健康方面，我都是戰戰競競的，整個團隊我也管得很嚴格，常常做檢測，出去演出我們心情都是又高興又緊張，我的責任很大。終於放假了，而且是我們的最大節日春節，我將送給自己最大的充電節目，好好睡覺。」