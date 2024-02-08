紅毯先生｜劉德華爆25年前拍船戲冇防護措施　隨時冇命︰也是後怕

天王劉德華主演的喜劇電影《紅毯先生》即將在大年初一上映，戲內戲外都是大明星的他，近日頻頻現身內地作宣傳時，就自爆曾被「私生飯」跟蹤的難忘事，令不少網民留言好可怕。

《紅毯先生》即將在大年初一上映。（《紅毯先生》微博圖片）

在《紅毯先生》中劉德華飾演一位天王巨星劉偉馳，受多人愛戴，備受關注，戲內人物不少經歷與他現實中甚有相似。戲外同是天王巨星的他，在全球擁有不少粉絲，甚至有粉絲更為他做瘋狂事，而其中有一件事令他難忘至今。

在《紅毯先生》中，劉德華飾演天王巨星。（《紅毯先生》微博圖片）

他在節目訪問中表示曾被一名「私生飯」跟蹤：「我拍《天下無賊》，真的有個小孩16歲躲在我床底下一天，我真的找到。」因為當時按摩師傅聽到有可疑聲音，才令他起疑心發現。最後他沒有立即趕對方離開，還請他吃飯：「他找工作，他在農村出來，他希望就是離開農村的生活，希望可以有發展這樣。然後，我還請他吃了一頓，就是餓啊！跟他聊了大概一個小時。」私下親民行為令不少網民大為感動。而在旁的導演寧浩聽後就表示：「早跟我講把他寫進去了。」有感可惜。

劉德華分享被粉絲跟蹤難忘事情。（微博圖片）

另外，戲內作為天王巨星的他，自然會展示出在影視圈工作的生態。而在戲外他亦經驗豐富，還自爆有不少戲是拼了命拍攝的，就好像1999年推出的電影《愛情夢幻號》，在船頭拍攝的經歷令他至今難忘。他表示：「那個時候很多危險的（鏡頭），我們都硬着頭皮去做。我還記得拍一個戲，在加勒比海我要站在船頭就衝這個浪，當我們拍完的時候，（導演）他也後悔，我不應該給你拍，（掉）下去就下去了，也是後怕。」還揚言當時甚麼防護措施都沒有。