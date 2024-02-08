Twins演唱會｜阿Sa千字文分享感受：嗰種最純粹嘅快樂全部返晒嚟

TWINS在香港紅館舉行的14場《TWINS SPIRIT SINCE 2001 LIVE IN HONG KONG》，獲外界好評。雖然日前（6日）已圓滿落幕，但網上熱潮未減，不少入場睇騷的觀眾和粉絲仍在社交平台「洗版式」分享和回味演唱會的精彩和感人瞬間。而主角之一的蔡卓妍（阿Sa），經過兩日休息後，今日（8日）亦於社交平台發千字文分享感受。

TWINS在香港紅館舉行的14場《TWINS SPIRIT SINCE 2001 LIVE IN HONG KONG》，日前（6日）圓滿落幕。（IG@choisaaaa）

阿Sa對於能完成14場演唱會，心情仍然激動，她表示：「今日嘅我雖然個身體已經放緊假，但個心依然掛住演唱會嘅日子，14場呀！係14場呀！我哋完成咗一連14場嘅演唱會，唔單止打破咗我哋嘅紀錄，仲做到以前覺得係無可能嘅事，而且圓滿完成喇！好叻呀我地！！！」

演唱會獲得好評。（IG@choisaaaa）

阿Sa今次在個唱上大騷Fit爆身型，事前花了不少功夫，她續言：「呢段時間極度嚴謹又規律嘅生活，運動訓練彩排演出已經變成我生活嘅一部份。我仲記得，第一日當我企喺紅館個舞台上面，望住阿嬌、望住每一位觀眾，我嗰種最純粹嘅快樂全部返晒嚟。好多好多畫面，好似走馬燈咁係我腦海閃過，時間好似返番去以前嘅咁樣。」

Twins能走過22年，並不容易。（IG@choisaaaa）

阿Sa也說到一對組合能走過22年，並不容易：「22年真係唔容易，我哋兩個一齊經歷過大大小小嘅高低起伏，面對過無數次難關，經歷咗不同嘅人生階段，出道嘅時候又點會諗到可以走到咁耐。」

阿Sa感激大家一路以來的支持。（IG@choisaaaa）

阿Sa非常感激大家一路走來的支持，她感觸說：「每一晚見到好多觀眾嘅面孔都好熟悉，有一啲係由我地出道就跟到而家嘅，有一啲係喺好多活動見過又好耐冇見嘅，有啲係佢哋好細個嘅時候見過，到而家有自己嘅家庭帶埋成家人嚟睇演唱會嘅粉絲，嗰種感覺就好似喺條街度撞番個小學同學咁，未必成日會聯絡，未必成日會見面，但一見到就好親切，想互道一句你好嗎？大部分嘅粉絲都已經走出校園，踏入社會，開始發現呢個世界並唔係你想像咁容易，要學習去面對同埋接受好多以前未見識過嘅人和事，要學會面對生活同工作中嘅壓力，又或者要承擔起為人父母嘅責任。」

自爆開騷前也很開心，和很大壓力。（IG@choisaaaa）

「我哋開呢個演唱會就係希望，大家無論身分點樣轉換，入到嚟睇呢個show嘅所有人，都會記返起自己心底最純粹嘅快樂，嗰個最簡單嘅自己，暫時拋開生活中嘅煩惱，同一班相同頻道嘅人，去一次盛大嘅party，嚟一場青春嘅約定，感恩以前嘅自己，睇完之後又可以充滿力量、精神滿滿咁投入生活同工作。」

演唱會最後獲大成功。（IG@choisaaaa）

阿Sa透露在做今次演唱會前，也曾擔心過和好大壓力：「而今次嘅演唱會，對我自己嚟講都好似入咗一個加油站咁。老實講做呢個演唱會之前我好擔心、好大壓力，因為體力都唔係以前細個咁，仲要連開14場係以前無做過嘅事，加上聲帶傷咗幾年，一直都揾緊唔同嘅方法去恢復，針灸、食藥、中醫、西醫、氣功，練唔同嘅發聲位等等，可以諗到嘅任何方法都有試過，抱著豁出去嘅心態盡自己最大能力去做呢一次演出，但真正開始咗之後，嗰種被大家激發出嚟嘅熱情同埋能量令我克服咗自己嘅心理恐懼。我依然係咁鍾意舞台、咁鍾意唱歌、咁鍾意表演，嗰一份初心依然熾熱、嗰種最純粹嘅快樂原來一直都在。以前好多覺得過唔到或者覺得個天都要跌落嚟，好灰好難過嘅時刻，此時此刻一切都雲淡風輕。回頭望返好似以前嘅難關都唔係啲咩大件事，反而仲想多謝呢啲所有好或者唔好嘅經歷，成就到如今嘅自己。」

阿Sa近年受聲帶問題困擾。（IG@choisaaaa）

最後，阿Sa鼓勵大家：「人越長大，就越要記得向前看向前行。今次我又叉滿電喇，我會繼續向前，你哋都係呀！下次再見我哋大家都會係更好嘅自己！多謝大家。」