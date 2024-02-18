專訪｜梁釗峰激罕談愛情提曾高調認愛　冇後悔：唔知道個結局係點

C AllStar成員梁釗峰近年積極單飛發展，最近推出第三張個人EP《遺憾與遺憾之間的一切》。釗峰日前接受受《香港01》 專訪宣傳新專輯期間，開腔回應當年高調公開戀情，一個月卻分手收場，他直言：「如果你公開一段感情，你都會覺得同佢會有更長會行，包括組織家庭結婚，如果唔係咁唔會做呢啲嘢。」

C AllStar成員梁釗峰最近推出第三張個人EP《遺憾與遺憾之間的一切》。（梁碧玲攝）

自爆遺憾跑山賽跟錯隊兜多咗10K

講到相隔四年再推出全新專輯《遺憾與遺憾之間的一切》，他說：「因為跨越咗兩個single 《火燒心》同《至少還有你取暖》，跟住就探索緊搵緊題材，同埋出碟係一個好奢侈嘅事，有得出碟已經好開心。」他繼續指作為前線，就是努力做好同唱好。

提到新專輯主題圍繞遺憾，被問到自己最遺憾的一件事，他說：「其實近排都有一個機會達成到一個遺憾，我近排去咗泰國參加山賽，嗰日嘅狀態都好fit嘅，其實都幾快嘅去到兩個分站，我就跑咗15K嘅山賽，點知跟咗人哋25K嘅尾巴，跟住就行錯咗路兜多咗10K，成績就未如理想，兼且同一啲好慢嘅人返嚟。如果睇唔透就係好大嘅遺憾，仲要嗰日咁fit難得去泰國，原本有機會喺個組別度衝獎，不過唔緊要啦！」

梁釗激自爆泰國參加山賽跟錯隊兜多咗10K。（梁碧玲攝）

無悔當年高調公開戀情

談及新專輯圍繞愛情，是否現實的寫照，他表示：「唔多唔少都會放咗自己嘅感情落去，當然故事一定不一樣，第一個故事講拍咗好耐拖到最後不能成婚，另外一首歌係講緊青春嘅遺憾，我有青春嘅，不過遠咗少少啫！」講述到錄製歌曲《遺憾與遺憾的一切》感動流淚一事，他說：「我被當刻所感動，同時間我非常感恩，有呢一個旋律同歌詞。」至於錄音感動落淚的畫面，他表示：「我嘅一啲成長片段，好似結婚嘅成長片段，唔係結婚係我自己嘅成長片段，因為有好多提示俾我去導入，紀念好唔好都要傳單照收，都係你嘅人生，細細個又有，同父母嘅相處，仲有拍拖嘅經歷。」

提到早年曾經在社交網公開戀情，曬出女友背影合照，不料一個月後便分手收場，是否會後悔愛得高調，他坦言：「唔後悔，因為我覺得我點都會咁樣做，再揀多次喺當時當刻，點都會咁樣去處理，而我都唔知道個結局係點，唔會後悔囉！」談到有網民指當初選擇公開戀情是步入談婚論嫁等言論，他笑說：「都講得幾好，如果你公開一段感情，你都會覺得同佢會有更長會行，包括組織家庭結婚，如果唔係咁唔會做呢啲嘢。」

梁釗峰曾經在社交網公開戀情，曬出女友背影合照。（IG@callstarcf)

梁釗激冇後悔曾高調認愛。（梁碧玲攝）

單飛發展辛酸史

被問到從組合C AllStar到現在單飛發展所面對最大的困難，他說：「做訪問冇得抖，其他都還可以。」講到在頒獎典禮上角逐獎項的心態上不同之處，他說：「過往可能我哋上過頒獎台，現在我哋特別珍惜，原來solo嘅路唔係一片平坦，咁你每一個獎項，譬如陳健安上台攞獎，佢都特別感觸，感咩觸佢都上慣台，但係感觸到好有共鳴，就係因為一切都唔容易，條路都難㗎！大家一齊面對，一條船而家係自己掌舵係有啲唔同，比較一定有特別珍惜。」

梁釗激單飛發展所面對最大的困難，搞笑回應做訪問冇得抖。（梁碧玲攝）

C AllStar陳健安單飛發展後今年勇奪叱咤獎項。（IG@on_callstar)

回應唔想唱《天梯》傳聞

談及有關公司資源分配的問題，他說：「喺唔同嘅公司度，都有所謂嘅工唔公平，我覺得即使有好多資源都要去把握，如果冇資源，點樣喺冇資源之中突出自己。」他繼續指當初C AllStar都沒有資源，並表示：「喺條街唱到有人識，到有資源可以做有資源做嘅嘢。」至於外間有傳不希望再演唱《天梯》，他說：「我唔會囉。唔想唱《天梯》講吓啫！我覺得好多歌手都會逃離唔到呢個關口，一首歌唱到好膩好悶，對於我嚟講好客觀呢一首係好歌，而家我嘅經歷呢首歌會有更加多嘅生命力。」

梁釗激指C AllStar當初入行在沒有資源的情況下，後來才捱出頭。（梁碧玲攝）