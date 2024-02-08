終極魔鬼身份麥紫莉備戰兩年　大玩御姐風重返娛圈

曾經掀起一陣「香港AV女優」熱潮的麥紫莉（Chili），雖然最終都做唔成女優，而香港亦陸續有其他真女優，不過Chili神隱兩年，近日以「御姐風」重返寫真界試水溫。

麥紫莉以「御姐風」重返寫真界試水溫

神隱多時，Chili不但在學術上增值自己，心理學、中醫學、營養學通通都學，更學有所用，在營養管理方面下苦功，成功踢走30磅下半身贅肉，以終極魔鬼身形收服一班仔仔。

「以前用錯方法減肥，又怕會令胸部縮水，直到自己接觸營養學，做埋健康管理營養師，就決定幫吓自己。而家成功踢走一對象腿，但胸部仍然keep到身材，自信心返晒嚟，所以攝影師都讚我而家影相放咗好多，成件事好順！」

終極魔鬼身份麥紫莉。

除了外在的改變，Chili亦報讀戲劇和音樂課程，希望在未來的演出令導演和觀眾留下更深刻印象，在娛樂圈行得更遠。「雖然出咗道已經好幾年，不過一直都係浮浮沉沉，早幾年仲搞出個大頭佛，所以趁自己團火未熄，就決定俾多幾年時間自己繼續追夢。今次我準備好充足，希望做到自己嘅期望。」

剛迎接27歲生日的Chili，深明甜姐兒路線已經過時，因此她決定拍攝成熟御姐風寫真，吸引更大範圍的觀眾，成為一個專業、有實力、有身材的新一代御姐。

甜姐變御姐，拍寫真試水溫。