六大堪輿學家身家大比拼　傳七師傅坐擁100億物業李丞責成樓王

每逢農曆新年，大家都會關注十二生肖運程，看下來年如何旺財運、催桃花，所以每年堪輿學家都會推出運程預測，為大家講解。近年不少玄學家因精通風水命理，獲邀於節目中亮相，深受觀眾歡迎，更密密接Job賺到盆滿缽滿，當中更有不少是樓市贏家，身家以億計！

七師傅吸金力十足。（資料圖片）

七仙羽

人稱「七師傅」的七仙羽近年憑主持真人騷節目而成名，代言廣告更是接到手軟，身價與一線紅星不遑多讓，吸金力十足。曾豪言身家逾10億的她一向喜歡「買磚頭」保值，至少有10個物業揸手，更被爆坐擁100億元物業，關智斌（Kenny）曾造訪七師傅的豪宅，超豪華內景令人驚嘆！

關智斌（Kenny）曾造訪七師傅的三千呎風水屋。（YouTube影片截圖）

令人驚嘆！（YouTube影片截圖）

麥玲玲

麥玲玲早年曾任秘書、文員等工作，自1996年起轉型為全職風水師，客戶包括證券行及大型地產公司。投資有道的麥玲玲師傅擁有多個物業，早在2013年已晉身億萬富婆，被爆身家逾1.3億。而麥玲玲師傅更有參與幕前演出，拍劇、拍廣告等，她曾為TVB劇集《逆天奇案》出動過千萬的珠寶、手袋、名錶等拍攝。此外，麥玲玲亦有開設風水吉祥物門店，有指每年利潤高達三千萬人民幣！

麥玲玲被譽為香港首屈一指的「玄學天后」。（資料圖片）

參與幕前演出。（影片截圖）

蘇民峰

髮型師出身的蘇民峰自1983年開始以業餘性質為客人分析風水命理，1988年，蘇民峰獲聘前往歐洲多國，包括瑞典、挪威、丹麥及西班牙勘察風水，回港後開始接受傳媒訪問，聲名大噪。本身是資深物業投資者的蘇民峰，多年來涉足不少舖位及住宅買賣，2021年他以4,800萬元沽出一個中半山堅道地舖，勁賺3,750萬元！去年蘇民峰被爆以5,200萬購入上環文咸東街全幢舊樓，市場估計他持有物業超過3億元，當中不少作長線收租。

蘇民峰師傅。（相片提供：圓方出版社）

蘇民峰相當識嘆。（IG圖片）

李丞責

李丞責在19歲時被譽為「全世界最年輕風水師」，早年他已運用各種玄學術數方法投資，屢有斬獲，曾買中3T，得到巨額獎金。此外，他亦有收藏天珠、唐卡及各種古玩，投資物業更遍佈亞洲、英國及內地各大城市，李丞責曾透露以前在內地進行樓盤講座時，由於發展商未能以現金支付他的出場費，因此會選擇送單位、舖位，或以低價出售給李丞責，因此他現時在海南島、東莞、深圳、浙江、上海、北京等地都有物業，至少擁有60個物業，保守估計身家超過8億港元！

李丞責在19歲時被譽為「全世界最年輕風水師」。（影片截圖）

至少擁有60個物業！（IG@sandy.lausinting）

李居明

李居明曾在報界和電影界工作，在1998年正式轉型為全職命理師，為客人算命、睇風水，並在《奇聞》雜誌分享風水內容，到台灣學習密宗佛理等。近年李居明將工作重點放在新光戲院和推廣戲曲文化，有傳他的身家高達20億，少不了太太的幫助，有指李太精於炒樓，但亦偶有失手之時，李居明曾在2020年底蝕放花園街一個舖位，叫價1900萬，叫價較購入價低逾四成。

著名玄學家李居明。（影片截圖）

李居明大師透露要賣樓套現辦文化活動。（資料圖片）

司徒法正

司徒法正早年曾任警察、的士司機，有指他早在80年代已炒賣的士牌，勁賺逾3,000萬，但因市道轉差令他一鋪清袋，後來他轉做風水師，曾是龔如心爭產案的風水專家證人，他亦因而聲名大噪，不過他就相當低調，甚少透露私事。司徒法正的風水生意遍佈香港、澳門、台灣、馬來西亞等地，有指他的身家同樣億億聲，非常驚人。

司徒法正的風水生意遍佈香港、澳門、台灣、馬來西亞等地。（Facebook@司徒法正 Master Szeto）