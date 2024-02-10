TVB 2023年10大最高收視劇集　《新聞女王》竟只排第二！

無綫（TVB）公布2023年最高10大收視劇集。根據 CSM 媒介研究及 YOUBORA 收視資料數據，《新聞女王》以7天跨平台總收視平均26.9點榮登全年收視總冠軍劇集！雖然《新聞女王》成為「萬千星輝頒獎典禮」大贏家以及收視之冠，但竟有一項數據輸了給《破毒強人》「一個馬鼻位」。



原來《新聞女王》名字嘅由來係同阿佘有關。（劇照）

由佘詩曼、李施嬅、譚俊彥及高海寧等主演的熱播話題台慶劇《新聞女王》，眾望所歸以7天跨平台總收視平均26.9點榮登全年收視總冠軍劇集，緊隨其後的是播出時同樣引發無數熱話、無綫金牌監製文偉鴻作品、由馬國明、陳山聰、劉佩玥及劉穎鏇主演的《隱形戰隊》，7天跨平台總收視平均25.5點；另由信心保證鐵三角—羅永賢監製、黃偉強編審及視帝陳豪攜手打造的《破毒強人》，7天跨平台總收視平均24.7點，陳豪更憑該劇再度勇奪視帝殊榮！

陳豪憑電視劇《破毒強人》奪得「最佳男主角」一獎。(葉志明 攝)

陳豪在劇中飾演文華，是劇中的反派，患有末期肺癌，一出場他已經身處監獄服刑。(《破毒強人》截圖)

排名第四名共有三套劇集，7天跨平台總收視平均均為22.1點，分別是由張振朗及龔嘉欣主演的《靈戲逼人》、李佳芯及馬德鐘主演的《有種好男人》、陳豪及龔嘉欣主演的《新四十二章》，說陳豪及龔嘉欣為收視福將絕不為過。

《靈戲逼人》由張振朗及龔嘉欣主演。（劇照）

李佳芯及馬德鐘主演的《有種好男人》。（劇照）

由陳豪、龔嘉欣、江嘉敏、周嘉洛、譚凱琪主演的《新四十二章》亦是四套台慶劇之一。（劇照）

值得一提的是，口碑不俗的《靈戲》，在「亞洲影藝創意大獎」中曾贏得「最佳喜劇節目」殊榮。由於共有三套劇集7天跨平台總收視同為平均22.1點，第五及第六名位置從缺，之後排名第七的，是黃智雯、陳展鵬及吳岱融主演的《隱門》，7天跨平台總收視平均21.8點；第八名是蔡思貝、何廣沛及一眾年青演員擔正的《你好，我的大夫》，7天跨平台總收視平均21.7點，第九位是陳法蓉主演的《一舞傾城》，7天跨平台總收視平均21.6點，第十位則是胡定欣及王浩信主演的《廉政狙擊》，7天跨平台總收視平均21.3點。

黃智雯、陳展鵬及吳岱融主演的《隱門》。（截圖）

陳星妤憑處女作成功一炮而紅，轉行做藝人並辭去萬國城的工作。（截圖）

單集最高收視劇集五強，則順序為錄得30.1點的《破毒強人》、28.7點的《隱形戰隊》、28.4點的《新聞女王》、24.7點的《靈戲逼人》及24.4點的《一舞傾城》。

（《隱形戰隊》劇照）

阮浩棕捆綁二人雙手吊起施虐。(《隱形戰隊》截圖)

第10位《廉政狙擊》

第9位 《一舞傾城》

第8位《你好，我的大夫》

第7位《隱門》

第6位《新四十二章》

第5位 《有種好男人》

第4位《靈戲逼人》

第3位《破毒強人》

第2位 《隱形戰隊》