文凱玲即將做人妻全程甜笑　被未婚夫嫌唔夠性感：會嫌我太密實

41歲的「晶女郎」文凱玲（Connie）日前宣布即將與拍拖五年的圈外男友Jason舉辦婚禮，昨日（9日）是她宣布喜訊後首次出席公開活動，即將在3月中正式成為人妻的她特別明艷照人，全程都笑不攏嘴。

文凱玲早前宣布3月中與圈外男友Jason舉辦婚禮。(陳順禎 攝)

文凱玲接受《香港01》訪問時表示Jason於外國長大，但仍跟足中國的傳統禮數過大禮時感到意外：「因為開頭係諗住好簡單咁樣，其實一齊咗好多年，佢求婚都已經係疫情前嘅事啦。有啲人都話不如註冊咗就算啦，諗住唔擺酒嘅。」她更說因為無從入手，所以找了婚禮統籌師來幫忙處理，最後選擇了傳統模式，而文凱玲在訪問時不時露出一絲絲的甜意，可見她與未婚夫恩愛非常。

文凱玲表示Jason於外國長大但仍然照跟足中國的傳統禮數過大禮時感到意外。(陳順禎 攝)

而文凱玲亦有透露過大禮時因為不能見面，所以她就在房間等候，但愈等愈心急的她就想：「點解搞咁耐嘅佢哋喺出面，原來係好多好多嘢囉。」而過完大禮後她的心情是覺得終於有快要結婚的感覺：「有就嚟嫁得出嘅感覺，因為講咗太多年啦，有啲人以為我結咗婚啦，有啲人以為我已經退咗休啦，終於有啲準備結婚嘅心情。」她亦有說到婚禮主要是與家人朋友吃飯，不會鋪張的辦。

文凱玲透露恨嫁心情。(陳順禎 攝)

至於被問到婚後會否生小朋友，她表示：「會啊，順其自然啦，畢竟年紀都有啲大。」而婚後她說會繼續工作，不會因為結了婚而停止工作：「有戲接都會照接，有啱嘅角色都會。」

文凱玲婚後想生BB，但順其自然。(陳順禎 攝)

但平時已經很性感的文凱玲卻被未婚夫嫌棄不夠性感，她說：「可能始終佢係外國大，大家個性感標準唔係太同，即係佢成日都會嫌棄我平時著得太密實！」更問她為什麼平常都不愛穿裙子，還說未婚夫希望她穿得漂亮一點。文凱玲亦提到與未婚夫家人的感情很好，之前已經一起去過日本旅行：「相處ok嘅，都幾開心，好好啊佢哋。」她整個訪問臉上都不自覺地露出幸福洋溢的笑容。

文凱玲竟然畀未婚夫嫌棄唔夠性感。(陳順禎 攝)

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