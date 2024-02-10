初一｜J2重播《我愛HK開心萬歲》　陳法拉當打之作演技美貌兼備

大年初一，無綫電視都會播放一連串新年節目。除了這些應節的節目外，今年J2台亦會播放2011年上映的賀歲片《我愛HK開心萬歲》。有份演出的陳法拉當時29歲，正值最靚又演技出色的時候，相當值得一看。



《我愛HK開心萬歲》在J2台重播。（《我愛HK開心萬歲》截圖）

全明星陣容！（《我愛HK開心萬歲》截圖）

與歷年的賀歲片相差不大，《我愛HK開心萬歲》亦是以群星拱照、熱鬧、歡笑為主軸。故事講述梁家輝因美國經濟不景氣，搞得廠房倒閉而要舉家（吳君如及三名子女李治廷、林欣彤、陳穎嵐）搬回屋邨。重新出發後，發現屋邨變得死氣沉沉，最後梁家輝重遇兄弟曾志偉後，一起重建屋邨以往歡樂的氣氛。

全明星陣容！（《我愛HK開心萬歲》截圖）

故事雖然老套，但就十分適合過年欣賞。據資料顯示，這部由曾志偉、梁家輝、吳君如、袁詠儀、李治廷及陳法拉領銜主演，邵氏兄弟及TVB合作拍攝的電影，當年錄得了2,669萬港幣票房，算是非常不錯的成績。

王祖藍有唔少戲份。（《我愛HK開心萬歲》截圖）

電影的亮點也頗多，例如《我愛HK開心萬歲》是由曾志偉以及鍾澍佳擔任導演，前者曾志偉相信不用介紹，後者鍾澍佳則是現今行內的著名監製、導演，去年播出的TVB台慶劇《新聞女王》就是由鍾澍佳擔任監製。除了幕後陣容強勁，幕前的陣容亦相當有看點，有袁詠儀、李治廷、陳法拉、馮淬帆、黃宗澤、黃日華、謝天華、黎耀祥、張可頤、麥長青、鄭欣宜、詹瑞文、邵美琪等等，雖然大多數都只是客串，但這個全明星客串演出的陣容，堪稱是絕無僅有。

呢幕好好笑。（《我愛HK開心萬歲》截圖）

呢套係陳法拉當打之作。（《我愛HK開心萬歲》截圖）

呢套係陳法拉當打之作。（《我愛HK開心萬歲》截圖）

再者，當時29歲的陳法拉在戲中飾演廖啟智/午馬 李滷味的女兒李琪。兩位前輩早年已離開人世，而陳法拉現也長居海外，相信也是《我愛HK開心萬歲》重播的一大看點，讓大家回味一下兩位前輩的風采。值得一提的是，當時29歲的陳法拉可說是正值「當打」之年！陳法拉在2006年加入TVB後開始拍劇已有不少佳作，例如《師奶兵團》、《溏心風暴之家好月圓》、《有營煮婦》、《巾幗梟雄之義海豪情》等，當年她已被觀眾評為是外表、演技均是一流的當家花旦。2011年之後陳法拉亦有《女拳》、《東西宮略》、《衝上雲霄II》等作品，更印證了觀眾的講法。