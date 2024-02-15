13位姓名有「龍」字藝人　專出武打巨星其中四位更合稱「四小龍」

新年快樂，今年是龍年，首先當然祝大家龍馬精神、龍精虎猛。「龍」是中國文化中的神獸，亦代表著權力、尊貴和吉祥，原來姓名或藝名中帶有「龍」字的藝人也不少，而且不約而同地，很多位都特別好打、大隻，出產多位「龍」字輩的武打藝人，其中幾位更合稱為「四小龍」，以下就盤點一下。



香港四小龍所指的是香港四位功夫影星，包括李小龍、成龍、梁小龍、狄龍，李小龍成名最早，是功夫電影開創者，對後世影響甚大，可惜英年早逝，他最為人知的作品有《唐山大兄》、《精武門》等。

李小龍是功夫電影開創者，對後世影響深遠。（資料圖片）

至於成龍，除了憑真功夫外，亦憑搞笑、幽默的表演方式在功夫片裡立腳，拍攝有《警察故事》、《A計劃》、《我是誰》、《龍的心》等，更成為享譽世界的荷里活巨星。不過他原名陳港生，只是後來先後改了「房仕龍」及「成龍」藝名而已。

成龍在國際間相當有名，結合功夫和搞笑元素。（VCG）

狄龍在電影裡多以大俠形象出現，正氣有型，除了《英雄本色》外，拍攝有《新獨臂刀》、《楚留香》、《刺馬》、《包青天》等，但其實他的本名「譚富榮」沒有「龍」字，而他就曾解釋過，狄龍這藝名源於當時著名法國影星阿倫狄龍。

狄龍過往常以大俠形象出現，相當正氣。（陳順禎攝）

至於梁小龍，就因《大俠霍元甲》、《陳真》打出知名度，不過他很早期已北上及息影從商，至04年參與周星馳電影《功夫》，復出飾演火雲邪神成為經典之一，不過他與周星馳因這部電影鬧翻，近期梁小龍仍經常在抖音數落對方，表示決不合作，就連稱他做「星爺」都覺得侮辱了自己。

梁小龍憑《功夫》人氣急升。（《功夫》劇照）

除了以上四位殿堂級武打巨星及藝人，年輕武打演員亦有伍允龍。伍允龍自小熱愛中國武術，7歲開始跟隨其父親，即「伍家國術會」創辦人伍紹華學蔡李佛拳，13歲轉跟舅父學詠春。他於2002年從美國回港發展，成為謝霆鋒的師父，亦曾參與電影、電視及廣告演出，成為動作演員及武術指導，首次擔正的黃精甫執導的電影《惡戰》，不過香港觀眾較深印象的，可能是無綫劇《城寨英雄》的「龍成虎」，《兄弟》的何鐵男及《鐵拳英雄》的夜來吉。

伍允龍有「飛腿代言人」之稱，去到邊都要擺飛腿Pose。（IG圖片）

另一位蜚聲國際的阿龍，就是被指擁有絕世美顏的尊龍！香港出生的他本名吳國良，在美國被養母照顧，7、80年起在荷里活發展，以《龍年》、《龍在天涯》等打出名堂，至87年的《末代皇帝》電影，他因飾演滿清末代皇帝溥儀，橫掃奧斯卡最佳影片、導演等9項大獎，尊龍更因本片入圍美國金球獎劇情組最佳男主角，成為目前唯一獲得金球獎兩次提名的華裔演員。除了演技受肯定，尊龍亦獲傳媒評為最美的東方男子等，又先後飾演乾隆、康熙等皇帝，至07年他開始淡出影壇。

尊龍曾獲美國《People》雜誌選為「50全球最美的人」之一。

叫「阿龍」的人可說能文能武，除了上述提到的武打系阿龍，還有兩位文龍，分別是林文龍、唐文龍。林文龍先後效力無綫和香港電視，15年憑電影《我們停戰吧》奪得三個美國影展的最佳或傑出男主角殊榮，一躍成為美國影帝，翌年回歸無綫拍攝《不懂撒嬌的女人》也大獲好評，不過他近年已退居幕後，19年底獲委任為「亞洲心動娛樂」副總裁。

林文龍近年已退居幕後，19年底獲委任為「亞洲心動娛樂」副總裁。（資料圖片）

而唐文龍則以歌手身份出道，出過3張專輯，雖然後來有「金牌經理人」陳自強幫手，但轉戰影圈發展平平，反而是加入TVB後才多人認識，代表作為《十月初五的月光》的金勝、《棟篤神探》的詹霑，不過他北上發展多時，至17年《溏心風暴3》才回港，重新出現於香港觀眾眼前，大家都覺得他仍然大隻有型，而去年的《一舞傾城》中，他大戰超打得的李嘉，也有不少討論度。

唐文龍好大隻。（網上圖片）

音樂界阿龍還有幾位，新秀出身、憑《思覺失調》一唱成名的劉浩龍、以及推出過《耿耿於懷》、《借火》、《弱水三千》、《羅生門》等歌曲的麥浚龍，麥浚龍的音樂藝術成分高，推出多張概念轉輯，又執導《殭屍》等電影。

劉浩龍的《思覺失調》無人不曉。（資料圖片/梁碧玲攝）

麥浚龍由豏踩過界做埋導演。（資料圖片/葉志明攝）

不過，另一位不得不提的就是李龍基，酒廊歌手出身的他最風光一晚唱8場，月賺24萬；他參加TVB歌唱節目《聲寶之夜》後，被溫拿的經理人Pato Leung看中，簽約成為旗下歌手，開始唱電視劇主題曲，又拍攝劇集等，多次於古裝劇飾演皇帝，維肖維妙。近年李龍基公開與細自己36年的王青霞戀愛，大方接受傳媒訪問，不過事情卻慢慢演變成假學歷、借錢不還等風波，使兩人在過年前是非纏身。

李龍基亦是「龍」字輩歌手代表。（資料圖片）

說到這裡，所講過的「阿龍」都是男性，其實圈中亦有女藝人個名有「龍」字，但都是姓氏而非名字，她們分別是龍婷、龍小菌，兩位恰巧都是唱得之人。龍婷由街頭歌手唱到成為中央電視台《星光大道》年度總冠軍及TVB《中年好聲音》第四名。

龍婷原本是《中年好聲音》大熱，最終得第四名。（資料圖片/陳順禎攝）

龍小菌則本名蔡紫晴，網絡歌手出身的她，出道初期因教師本業而不想露面，於是改藝名「龍小菌」以及戴住面具示人。她曾說過，藝名姓龍是香港的標誌，而「小菌」則是惡劣環境下仍然生存的微生物。龍小菌近年以「Carrier帶菌者」身份出歌派台，但就不算多人討論。

龍小菌最初帶住面具在旺角行人專用區唱歌，有小朋友曾被嚇哭，大叫：「鬼呀！」（龍小菌提供）