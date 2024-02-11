馬貫東捱足18年入行得4位數人工靠媽媽接濟：戶口試過得番幾蚊

現年38歲，06年於TVB藝員訓練班畢業後入行的馬貫東，候選八年，上年終憑四齣劇首奪電視台頒獎禮「飛躍進步男藝員」獲肯定。踏入龍年，馬貫東於大年初一接受雷霆881商業一台《星光背後》專訪，分享入行18年來的辛酸經過、感情生活以及回應只跟富家女拍拖的傳聞。



馬貫東於《萬千星輝頒獎典禮2023》奪得「飛躍進步男藝員」。

馬貫東近2年劇接劇機會不斷。（IG：@maboboma）

馬貫東接受雷霆881商業一台《星光背後》專訪，分享入行18年來的辛酸經過

當年訓練班入行，馬貫東直言入行初期只得四位數人工，及至2016年28歲前，盡是演些不起眼角色的辛酸，「最初嗰時冇積蓄，人生好冇安全感，戶口試過得番幾蚊！」他坦言當時全靠媽咪及兩位家姊在經濟上給予支持，「都要入紙申請救濟，哈！媽咪有時更會主動塞錢入我銀包。」他形容是很尷尬，「都有灰心，頭嗰七年都係咁，但我會好好記住這份恩情，她們從沒叫我轉行，毫無怨言支持我。」

馬貫東直言入行初期只得四位數人工，及至2016年28歲前，盡是演些不起眼角色的辛酸。（IG：@maboboma）

節目中，馬貫東透露原來他曾定下三十歲沒成績就轉行的「死線」，慶幸2016年28歲，就碰上人生轉捩點，獲得《鐵馬戰車》「揚名」一角嶄露頭角，同年更獲安排加入處境劇《愛·回家之八時入席》飾演「十仔」，令他成功入屋，「好彩喺30歲打算放棄前接到『揚名』呢個角色，仲要係觀眾鍾意！」他更坦言最開心是獲得《愛·回家之八時入席》的視帝拍檔黎耀祥點名讚賞，「獲得祥哥讚梗開心！仲有佢喺嗰一年不斷教我嘢，佢唔會控制我點做戲，但佢會引導我點樣去諗呢場戲，唔係淨係跟對白照講，學到好多。」

處境劇《愛·回家之八時入席》飾演「十仔」，令馬貫東成功入屋。（IG：@maboboma）

入行以來，馬貫東零負面新聞零緋聞，但他圈中異性緣極廣，陳敏之、高海寧等都視他為好友，節目中，馬貫東坦言圈內異性朋友比同性多，但他從沒想過追求幕前女演員，原來這亦是他本人給自己在這行的一條界線，「佢哋太靚女啦，我高攀唔起，其實我不會喺工作地方拍拖。」他更指自己一直低調處理感情事，認為私人事毋須向其他人交代。至於談及4年前曾公開一段與圈外人的戀情，卻被指「食軟飯」及只選擇與富家女交往，他在節目中首度回應，「我又唔會做咗資料搜查先至同人一齊，同人一齊嗰陣，我又唔知個背景差咁遠，同埋對方多錢過自己，又唔代表我要駛佢啲錢！」

馬貫東坦言圈中異性朋友比同性朋友多。（IG：@maboboma）

節目中，馬貫東指現階段沒另一半，母親家姊現在最擔心是他只顧工作忽略感情事，馬貫東指自己思想傳統，一直有結婚組織家庭的想法，奈何目前經濟條件尚未許可，也不想另一半與他捱苦，坦言要再賺多點錢才會想找對象組織家庭。