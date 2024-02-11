亞洲超星團｜丁子朗區珀豪同黃星綽雖被淘汰：畀人見到另一面已夠

TVB節目《亞洲超星團》已經播出接近尾聲，上星期已經播出第三次公演的第一部分表演，而淘汰環節亦於上月底已經播出，有30多名的參賽者被淘汰。香港區代表則有丁子朗（丁丁）、區珀豪及黃星綽被淘汰，日前（9日）超星團8位香港區代表丁丁、區珀豪、黃奕斌、張鎬濂、文佐匡、黃星綽、余宗遙及方玉亨一同出席花車活動綵排就接受《香港01》訪問，對於可以在花車活動上表演他們都感到十分興奮。

超星團8位香港區代表丁子朗（丁丁）、區珀豪、黃奕斌、張鋯濂、文佐匡、黃星綽、余宗遙及方玉亨一同出席花車活動綵排。(陳順禎 攝)

3位被問到被淘汰的感覺，黃星綽表示感到失落：「其實係真係好失落嘅嗰一下，但係我覺我就算淘汰咗都有參與三公（第三次公演）都係一件開心事，咁所以唔開心得嚟又開心咁樣囉。」

黃星綽對於淘汰感到失落。(陳順禎 攝)

區珀豪就覺得很開心：「因為我哋盡咗自己最大嘅努力，帶畀觀眾開心，睇到我哋舞台，睇到我哋唔同嘅一面，咁可能我哋以前係演員啦，原來佢都『出得廳堂，入得廚房』㗎喎。」區珀豪非常感謝粉絲的支持與愛戴，他與余宗遙都說到現在學會了什麼是「舞術」，是跳舞的舞。

區珀豪覺得畀到自己唔同嘅一面大家睇就足夠。(陳順禎 攝)

丁丁亦感到開心：「其實畀觀眾見到唔同嘅一面已經係嬴咗對我哋嚟講，唯一有少少遺憾就係冇得同一班兄弟繼續落去訓練，我覺得一齊練習捱通宵一齊食宵夜，我覺得係會掛住。」他覺得與一班兄弟有如此的經歷已經感到很開心。

丁子朗最掛住同一班兄弟練習嘅時光。(陳順禎 攝)

至於3位的最新動向，丁丁就說：「呢個新年我哋已經成日見，尤其是同黃奕斌、冼靖峰，基本上日日都見咁濟，咁所以其實都會好忙咁去一齊繼續跳舞排舞，我都覺得幾開心。」他提到自從參加了超星團後，多了很多跳舞的工作，亦感到十分開心及興奮。

丁子朗區珀豪同黃星綽嘅最新動向仍然是一齊工作。(陳順禎 攝)

而有份進入頭十名的黃奕斌就感到很開心，但亦有一個令他不開心的點：「同時間我唯一個位有啲難過係，好多本身好friend同好犀利嘅選手，佢哋亦都被淘汰，咁我就唯一係因為呢樣嘢有少少唔開心。」