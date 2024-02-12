76歲久未露面銀髮蕭芳芳向白雪仙團拜 高貴優雅乘機與七公主聚舊
撰文：金秀玲
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汪明荃（阿姐）最近日日都忙住團拜，大年初一招呼50人到其西貢豪宅拜年超震撼，而初二她與老公羅家英、契女李沛妍繼續馬不停蹄，其中一站就是去白雪仙（仙姐）的跑馬地寓所拜年。同場更有久未露面的蕭芳芳，見她一頭銀髮，仍相當高貴有氣質，絕對稱得上是優雅地老去。
蕭芳芳是金像、金馬影后，不過自從受失聰困擾，她已淡出幕前，轉戰教育界、取得兒童心理學碩士學位，並成立護苗基金；她17年亦接受了白內障手術。蕭芳芳近年鮮有公開露面，其丈夫張正甫22年因胰臟癌病逝，她當時現身追思會，悲痛落淚致辭。不過從近照所見，她已走出喪夫陰霾，拜年時還與家英哥等舊友開心互動。
同場的還有七公主的馮素波、薛家燕、王愛明，蕭芳芳可趁機與她們聚舊，但就未見沈芝華、陳寶珠、和馮寶寶。阿姐貼出多張拜年大合照，留言：「碰到七公主四位公主，馮素波 蕭芳芳 薛家燕 王愛明及陳善之、石哥劉千石也來探望仙姐，大家互相恭賀—番，熱誠祝福大家都龍精虎猛、仙姐健康長壽，吉星永護䕃！」汪明荃在1969年首部演出的電影《玫瑰芍藥海棠紅》，已經與蕭芳芳和薛家燕合作，友誼逾半個世紀仍然不變，實在難得！