76歲久未露面銀髮蕭芳芳向白雪仙團拜　高貴優雅乘機與七公主聚舊

汪明荃（阿姐）最近日日都忙住團拜，大年初一招呼50人到其西貢豪宅拜年超震撼，而初二她與老公羅家英、契女李沛妍繼續馬不停蹄，其中一站就是去白雪仙（仙姐）的跑馬地寓所拜年。同場更有久未露面的蕭芳芳，見她一頭銀髮，仍相當高貴有氣質，絕對稱得上是優雅地老去。

汪明荃、羅家英招呼近50位親友到家中團拜，畫面非常震撼！（IG@wang_liza）

阿姐大年初二去白雪仙家中團拜，撞到久未露面的蕭芳芳！（IG@wang_liza）

蕭芳芳是金像、金馬影后，不過自從受失聰困擾，她已淡出幕前，轉戰教育界、取得兒童心理學碩士學位，並成立護苗基金；她17年亦接受了白內障手術。蕭芳芳近年鮮有公開露面，其丈夫張正甫22年因胰臟癌病逝，她當時現身追思會，悲痛落淚致辭。不過從近照所見，她已走出喪夫陰霾，拜年時還與家英哥等舊友開心互動。

蕭芳芳2009年獲得第28屆香港電影金像獎頒獎典禮終身成就獎。（VCG）

喬宏、蕭芳芳主演的《女人四十》，當年獲得多個電影大獎，亦為蕭芳芳帶來影后殊榮。（電影截圖）

蕭芳芳前年喪夫，她在丈夫的追思會上難忍傷痛，致辭時落淚。（資料圖片/梁碧玲攝）

同場的還有七公主的馮素波、薛家燕、王愛明，蕭芳芳可趁機與她們聚舊，但就未見沈芝華、陳寶珠、和馮寶寶。阿姐貼出多張拜年大合照，留言：「碰到七公主四位公主，馮素波 蕭芳芳 薛家燕 王愛明及陳善之、石哥劉千石也來探望仙姐，大家互相恭賀—番，熱誠祝福大家都龍精虎猛、仙姐健康長壽，吉星永護䕃！」汪明荃在1969年首部演出的電影《玫瑰芍藥海棠紅》，已經與蕭芳芳和薛家燕合作，友誼逾半個世紀仍然不變，實在難得！

劉千石、馮素波、薛家燕、王愛明、蕭芳芳、白雪仙、汪明荃、羅家英、汪明荃契女李沛妍、陳善之現身團拜聚首一堂。（IG@wang_liza）

家英哥、汪阿姐帶同契女李沛妍向白雪仙拜年。（IG@wang_liza）

蕭芳芳向大家拜年。（IG@wang_liza）

蕭芳芳與家英哥互動，好開心、好精神。（IG@wang_liza）