東張西望｜江信熹大爆丁子朗依家勁貪靚　仲話佢去到「恐怖」級

今日（12日）的《東張西望》繼續講到綜藝節目《亞洲超星團》的學員，今次有丁子朗（丁丁）、區珀豪及江信熹來接受訪問，繼昨日（11日）節目組「造馬」讓江信熹勝出比賽，得到他最愛的禮物「腐竹」後，今日訪問繼續是江信熹，看來節目組十分喜歡他。

今次有丁子朗、區珀豪及江信熹來接受訪問。(節目截圖)

今日一集請到丁丁及區珀豪現身，原來是因為江信熹曾經提及二人：「我話丁子朗成日好鍾意搵我哋兩個玩，我都好鍾意同佢一齊玩。」他們三人從第一次公演開始就已經是很好的朋友，當時三人屬對疊隊伍，但丁丁卻經常走到他們那邊玩，他被問到其實是不是卧底，他就說：「所以我哋咪嬴咗囉。」不打不相識的他們愈爆愈多，但江信熹自爆自己記憶力差，很多生活上經過的事情都可以忘掉。

他們三人從第一次公演開始就已經是很好的朋友。(節目截圖)

當時三人屬對疊隊伍，但丁丁卻經常走到他們那邊。(節目截圖)

主持陳懿德（德德）問到三人之中誰最愛美，丁丁及區珀豪立即指向江信熹，但江信熹就大爆現在最愛美的卻是丁丁：「丁子朗一嚟嗰時會覺得化唔化妝都隨便，但依家愈來愈恐怖！」江信熹竟然用到恐怖一詞，到底丁丁恐怖在哪？

德德問到三人之中誰最愛美。(節目截圖)

最後丁丁亦坦承自己的恐怖：「一開始嘅時候我唔係好慣化咁濃嘅妝，化唔化妝都冇咩所謂，唔化妝都出到鏡㗎嘛我哋。跟住嚟到呢度，唔係喎，隔離江信熹咁靚仔，跟住開始加啲減啲。」丁丁就是從一個不太化妝的人慢慢進化成一定要化妝的人，就是江信熹形容他的恐怖之處，而他亦有說到很珍惜他們之間的友誼。

丁丁亦坦承自己的恐怖。(節目截圖)