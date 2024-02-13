亞洲超星團｜冼靖峰同丁子朗關係好到見家長　比起密友更似兩兄弟

日前（9日）《亞洲超星團》香港代表的6位成員齊齊於油麻地出席倒數活動，而冼靖峰因為身體不適而缺席中午的綵排，而晚上出席活動時亦因為不適而欠缺生氣，與平時活潑形象成對比，但仍然帶病出席活動的精神的確值得嘉許。

《亞洲超星團》香港代表的6位成員齊齊於油麻地出席倒數活動。(陳順禎 攝)

冼靖峰接受《香港01》訪問時就表示因為吃錯東西而導致又痾又嘔，連走路都腳步浮浮的他的確讓人擔心：「今朝差不多虛脫咁，又發冷咁，所以去唔到綵排。跟住食咗好多止痾同止嘔藥，都係希望今晚嚟到表演。」被問到是否與壓力有關，他就表示與壓力無關。而經常與冼靖峰孖公仔現身的丁子朗被問到有否關心一下密友，他就說：「瘦咗啲喎！好事嚟，小病是福！」他一邊說一邊摸著他的肚，二人果然十分老友。

冼靖峰走路都腳步浮浮的確讓人擔心。(陳順禎 攝)

而冼靖峰笑指化妝師亦開玩笑說：「塊面凹晒，咁樣上妝幾好上喎。」雖然他年紀還輕，但原來也十分迷信：「新年前將啲衰嘢痾晒出嚟，咁先開始新嘅大年初一。」丁子朗立即加以安慰：「冇事啦，笑返冇事啦。」二人關係「如膠似漆」，難怪CP感十足。

二人關係「如膠似漆」，難怪CP感十足。(陳順禎 攝)

至於新年期間，冼靖峰說第一時間要捉丁子朗到他家拜年，他指爸爸說：「你同丁子朗friend嘛，幾時帶佢上嚟玩吓？」丁子朗亦邀請冼靖峰與他的家人見面，二人關係亦像哥哥與弟弟。被問到是否「見家長」時，丁子朗開玩笑說：「4個人啱啱好，可以打麻雀囉。」冼靖峰還大爆丁子朗很「貪玩」，他說到今日（12日）在澳門有工作，但應該未有時間去玩，但一有時間，丁子朗一定會第一時間拉他去玩，丁子朗立即補充說自己是：「work hard，play hard！」

冼靖峰說第一時間要捉丁子朗到他家拜年。(陳順禎 攝)

除此之外，丁子朗因為準備轉型出歌做歌手，被問到會否邀請對方合作時，他第一時間說：「我梗係想啦，當紮男歌手喎。」冼靖峰笑問是誰，丁子朗說是冼靖峰，冼靖峰便立即笑成「花」一樣，叫他不要亂說話。冼靖峰笑完便補充道：「我都想同佢合作，但唔知佢願唔願意同我合作！」丁子朗說：「我好想同你合作啊！」與其說二人關係像密友，但其實他們更像哥哥與弟弟。

丁子朗想邀請冼靖峰合作。(陳順禎 攝)

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