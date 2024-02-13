黃心穎蜜月絕密床照曝光　着性感誘人戰衣春風滿面證新婚生活甜蜜

現年35歲的黃心穎去年8月被爆與RubberBand鼓手男友泥鯭（黎萬宏）入紙排期註冊結婚，並於12月27日低調舉行婚禮，正式成為人妻，一對新人成婚後便到了海外旅遊度蜜月。最近黃心穎與老公又到了馬爾代夫旅行慶祝她的生日，以及encore蜜月之旅，黃心穎連日來亦有於IG分享今次旅程的靚相和短片，當中包括大量性感泳裝水着福利圖。

黃心穎與她的老公泥鯭。(IG圖片)

黃心穎與她的老公泥鯭。(IG圖片)

昨晚，黃心穎又post了一條短片記錄了夫妻倆這趟浪漫旅程，並留言寫道：「去年嘅九月終於扚起心肝學游水、跟住學潛水。。。令到今次嘅旅程可以完全咁享受呢個地方。潛入大海所見到嘅一切一切、真係好壯觀！有一種莫名嘅感動、特别係見到海龜嗰一刻。多謝教我游水嘅山楂、教我潛水嘅堅sir。And thank you my better half for always encouraging me to try new things and to do better.新的一年、繼續衝破恐懼、繼續學習。亦祝大家新的一年、有新的突破。」片中可見她十分享受潛水的樂趣，與老公一起享受陽光與海灘，兩人又於夕陽下在海灘上共進晚餐，十分浪漫。黃心穎還公開了他們的蜜月房間，大曬絕密床照，見她春風滿面，就知她的新婚生活非常愉快。

黃心穎到馬爾代夫玩得相當盡興。（IG：@jacquelinebwong）

黃心穎換上紅色泳衣。（IG：@jacquelinebwong）

呢個高空視角不得了。(ig@jacquelinebwong)

黃心穎同老公好恩愛。(ig圖片)

黃心穎同老公好恩愛。(ig圖片)

黃心穎同老公好恩愛。(ig圖片)

黃心穎同老公好恩愛。(ig圖片)

黃心穎同老公好恩愛。(ig圖片)

黃心穎同老公好恩愛。(ig圖片)

酒店房的蜜月布置。(ig圖片)

酒店房的蜜月布置。(ig圖片)

黃心穎大曬火辣身材。(ig圖片)

黃心穎大曬火辣身材。(ig圖片)