專訪｜王嘉慧闖星途不靠富爸爸　螢幕「第一次」想給呢位衝動小生

現年29歲的王嘉慧（Cathy），絕對是人生勝利組，不但有樣貌有身材，而且還是學霸兼家底豐厚，爸爸是「內地傢俬大王」王亞明，雖然如此，但王嘉慧身上並沒有一點千金架子，參選港姐入行的她肯搏肯捱，憑主持《東張西望》、《通靈之王》引起網民注意，加上各樣條件優秀，獲網民捧為「東張女神」。女神理應有很多裙下之臣，但王嘉慧卻專一又長情，與金融才俊男朋友拍拖9年，藉住情人節（14/2），王嘉慧分享了二人的甜蜜愛情故事。



場地：TERA（大圍）

情人節甜蜜蜜當然要吃甜品。（葉志明攝）

與男友拍拖9年 自認浪漫女友

除了有樣貌、有身材、有學歷和有家底外，王嘉慧還有愛情滋潤，她透露與圈外從事金融的男朋友已拍拖9年，兩人在英國讀大學時認識，一起讀書之後一起返港。雖然自細在好的環境成長，但王嘉慧對另一半的要求好簡單，就是：「對我好、專一同錫我，咁已經好足夠。（除此以外男友有何吸引妳之處？）佢好乖仔，唔會容易受到誘惑。記得讀書時，都有啲女仔去親近佢，但佢唔會理，可能我都有少少氣勢啦，哈哈。」

王嘉慧至今只得2次戀愛經驗，但有趣的是，兩段關係原來是有關聯，她表示初戀發生在中學時期，當時初戀男朋友去了英國讀書，她覺得Long D好辛苦，后來便跟著飛過去，但到當地後，兩人是沒有見過面，因大家都寄宿，最初只想著大家在同一個時區，傾偈都容易些，很多情況事前沒有預料，這段感情就這樣無疾而終，但亦因此讓她之後遇上現任男朋友。

王嘉慧跟不少女生一樣都是「甜品控」，她說以前在英國讀書時還會自己炮製蝴蝶、曲奇、芝士蛋糕等，她覺得有時壓力大的時候，吃個甜品可以忘記所有的煩惱和不開心。（葉志明攝）

與男朋友拍拖9年來，水瓶座的王嘉慧自認都算浪漫，所以她每年都會想出一些小心思，為對方送上不同驚喜，「例如喺英國嘅時候，我會親自炮製一頓西餐，由前菜到甜品一手搞掂，連Menu都整埋，好有儀式感的。」而問到男友通常有何表示時？王嘉慧無意拋了一句：「要諗下先，因為太多了。」雖然看似簡單一句，但足以看出男友超級錫她。王嘉慧續言：「我諗最Sweet一次係佢見到我喺度食珍寶珠，跟住佢居然去買咗一大筒返嚟畀surprise我囉。雖然價值唔係話好高，但呢啲細小嘅舉動我已經覺得好sweet，睇得出對方對自己好細心，我唔需要好浮誇嗰啲。」

入行向男友派定心丸

問到是否視男友為結婚對象？王嘉慧直言始終女演員的花期有限，想先在事業拼搏一番，不想突然在這個時候結婚，男友也很體諒和明白，「我睇好多風水師傅，佢哋都話如果我太早婚唔係咁好。」但娛樂圈出名誘惑多，問到她現時入了行，男友會否很擔心？王嘉慧向對方大派定心丸：「對我嚟講，佢唔需要擔心，大家一齊咗咁耐，有信任喺度。而且我都係專心做嘢，唔會去溝仔。」

王嘉慧直言由覺得選港姐時，已跟男友說想先發展事業再結婚。（葉志明攝）

至於一對情侶拍拖期間少不免會有拗撬，王嘉慧笑指與男友多數都是為一些好少事鬧交，但好快又沒事：「通常我都會先去𠱁下佢，又或者認少少低威先，等對方軟化落嚟，但其實大家都會遷就對方嘅。」王嘉慧自覺都算是一個幾遷就人的女朋友，只要能力範圍內做到的，她都會去盡力遷就對方。笑指她貴為千金小姐，都要去遷就別人？王嘉慧搞笑說：「有時喺屋企畀人寵壞咗，咪要出去磨練下，否則永遠都係一個受保護嘅小朋友。」

爸爸曾反對入行 用表現軟化對方

王嘉慧承認自細受爸爸保護下成長，所以她最初表示想入行時，爸爸是非常反對，覺得好危險、好擔心，但她本身是一個好怕悶的人，寫字樓工作不適合她，反而在做兼職模特兒時，發現自己對幕前工作感興趣，所以便趁在Deadline前參加《香港小姐》，一來圓了自己的自細港姐夢，而且參選港姐也是入行一條較快的路，所以便試一下，「其實中間有段時間，去到拍宣傳片嘅時候，爸爸突然好反感，可能諗諗下覺得都唔係咁安全，因為啲人成日話娛樂圈係大染缸，直頭係想我退選，於是我用咗好多時間去說服佢，因為我選時都26歲唔後生，我同爸爸講如果我再唔去就冇機會，我唔想令人生留下後悔。而且喺參選期間，爸爸都睇到我好畀心機、好努力，見到女兒喺台上嘅感覺唔同咗，我諗呢樣都有少少感動到佢，令佢軟化咗，放心畀我繼續發展落去。」

王嘉慧參選《2021香港小姐競選》入行。（葉志明攝）

王嘉慧決賽當晚表現甚佳，獲得全場掌聲！（電視截圖）

作為倫敦大學心理學學士，以及中文大學法律系碩士，在娛樂圈發展外界難免會覺得大材小用，但王嘉慧不認同：「好似我以為讀法律冇乜用，但我去年主持《LAW霸女神》又用得著；有時就係咁，機會嚟到嘅時候，你就會發現學到嘅嘢原來都用得上。」

除了有樣貌有身材外，王嘉慧也是一名學霸。（IG@cathy_kww）

fit爆身型。（IG@cathy_kww）

泳裝Look無得輸。（IG@cathy_kww）

闖星途不靠富爸爸 曾因被標籤不開心

而對於參選以來一直被標籤有個富爸爸，王嘉慧坦言都曾有人在她面前說過「妳都唔憂心做喇」這類說話，雖然對方是說笑，但她最初聽到時都會不開心，好像覺得她沒什麼料子要靠屋企，但聽多了就慢慢明白不用理會別人說什麼，做好自己便可，「因為我真係鍾意做呢樣嘢，而且例如劇集、節目呢啲全部都係靠我自己努力爭取返嚟，所以我而家可以大條道理同人哋講我唔係靠屋企。」

王嘉慧直言現時也是與家人同住，很喜歡黐住爸爸的感覺，因為平時工作已很少見，果然是「前世情人」。（葉志明攝）

王嘉慧稱爸爸原本反對她入行，但現在見到她有成長，也非想像中那麼複雜，所以放心不少。（IG@cathy_kww）

自覺幸運 29歲起步不會遲

回顧上一年，王嘉慧自覺幸運，主持方面除了《東張西望》和《通靈之王2》外，還有《LAW霸女神》；劇集上則參與了《新聞女王》、《逆天奇案2》和《黑色月光》。問到現在29歲才開始起步，可會覺得遲？王嘉慧不認同，她表示拍劇需要好多不同的角色，並非全部都是要青春少艾，也有不少角色適合她，所以沒有特別去擔心，「與其擔心，不如做好自己，花呢啲時間去自我增值，例如我有去學打拳保持身型，也有跟鄧智堅學戲。」

王嘉慧在《東張西望》的服飾非常吸睛。(電視截圖)

王嘉慧非常賣力，之前彎腰採訪老婆婆，情況徘徊在走光邊緣，十分危險。（電視截圖）

王嘉慧之前還有機會訪問「歌神」許冠傑。（Youtube截圖）

王嘉慧開心在節目《LAW霸女神》中，運用到她的法律知識。

主持兩輯《通靈之王》，令王嘉慧成功入屋。（IG@cathy_kww）

王嘉慧直言雖然主持好有挑戰性，從中也獲益良多，但她是希望能多往演戲方面發展，「因為覺得拍劇你會覺得好似學極都唔夠，每次都有唔同痛新年嘅出現，我就係鍾意呢種新鮮感和刺激感。」而且最令王嘉慧開心的是，在算是首套有角色的劇集《新聞女王》中，可以同佘詩曼合作，「雖然唔係同佢有對手戲，但都可以話成日睇到佢演戲，一開始係唔太敢同佢傾偈，因為好似小粉絲見到偶像一樣有啲怕醜，但阿佘係勁好，平時搞好多gathering，影相時又會走埋嚟同我哋打成一片，當你係朋友一樣，完全冇架子。」

王嘉慧稱與佘詩曼合作覺得很感動，因為自己小時候睇電視裡面的偶像，現在卻可以見到真人。（IG@cathy_kww）

王嘉慧現在有跟鄧智堅學戲。（IG@cathy_kww）

不介意性感演出 螢幕「第一次」想給吳卓羲

而有留意開王嘉慧社交平台，都知道她身材一流，問到如果要她性感演出，會否接受？王嘉慧直言角色、劇情需要的話，她不介意，如果有做足安全措施，內衣也可，「但我都會事先通知男朋友，諮詢一下意見。（如果男朋友不給呢？）如果遇到一個好好嘅角色，又合理嘅話，我唔會推，我會嘗試去說服佢。」

王嘉慧表示若角色、劇情需要，不介意性感演出，並會親自說服男朋友。（葉志明攝）

王嘉慧之前在節目中大騷驕人上圍。（IG@cathy_kww）

身材火辣。（《東張西望》截圖）

至於螢幕初吻對象，若果有得給她選的話，王嘉慧又會想給誰呢？她想了一想後，怕醜說吳卓羲和黃宗澤都很好，但非要選一個的話，她會想是吳卓羲，並笑言：「我喜歡呢啲衝動派，同埋我之前有睇大灣區哥哥，覺得佢keep得好好，完全同我細個睇佢時冇分別，好靚仔。」

王嘉慧覺得吳卓羲好靚仔。（葉志明攝）

王嘉慧笑言想將螢幕初吻獻給吳卓羲。（微博圖片）

王嘉慧希望繼續可以拍多些劇集。（葉志明攝）

踏入2024年，王嘉慧希望繼續可以拍多些劇集，還有她入行以來，一直都很想拍一些旅遊或飲食節目，希望今年有機會。另外，王嘉慧覺得自己入行後這幾年性格上變化好大，以前她是很怕醜、完全不說話的人，但現在面對那麼多人，要迫自己多說話，整個人變得比以前開朗，而且提醒自己要保持那份熱血和上進心，才不會被淘汰。

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