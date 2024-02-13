黑人同范瑋琪遊韓被網民偶遇　私下帶孖仔去玩零互動被嘲表面甜蜜

去年中，台灣演藝圈爆出多宗「metoo」事件，而其中一名涉事的正是陳建州（黑人），前黑澀會美眉周宜霈（大牙）指控黑人於2012年7月到香港錄製節目時性騷擾她。之後黑人曾數次發聲明要求大牙賠償及提告誹謗，亦有與太太范瑋琪發聯合聲明，范瑋琪表示力撐丈夫，但二人事業亦因此而受重挫，范瑋琪的演唱會更需要取消，而案件亦進入了司法程序。

黑人出律師信後尚未有其他回應。（Instagram@blackielovelife）

雖然黑人在發生「metoo」事件後沉寂了一段時間，但很快他便重投社交平台，猶如無事般繼續發文。直至上月底，有網民有韓國的主題遊樂場遇見了黑人與范瑋琪，二人帶著雙胞胎兒子飛飛及翔翔到韓國遊玩。該網民上載了與黑人打招呼的片段：「黑人全家來樂天世界玩了，人很Nice，熱情打招呼了。」片中可見黑人面帶笑容的跟片主打招呼，反而站在旁邊的范瑋琪面無表情，完全沒有打招呼。除此之外，也可以從片中見到二人沒太多的互動，完全沒有甜蜜感，只是各有各走，一起看著一對兒子而已。

有網民在韓國偶遇黑人同范瑋琪。（小紅書圖片）

但他熱情的打招呼也沒有得到網民的欣賞，反而不斷批評他：「這對夫妻，即使被我偶遇了，也不會多看。本質都不是很好的人。」、「看他們啥時報應」、「認可兩人口碑差得很」、「怎麼還不去坐牢」。而事實上因為經過這次的「metoo」事件後，他們二人的形象的確由很好的人設到崩壞。