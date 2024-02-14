鄭中基演唱會｜搵「阿仔」Edan一齊𢭃利是　自爆瘦剩133磅

鄭中基演唱會開四面台，但舞台以「一」分隔兩邊。（葉志明攝）

鄭中基嘅《Fragments of Wonder 鄭中基世界巡迴演唱會2024-香港站》今晚（13日）開鑼，一出場即時嚟個集體回憶《搬屋》、《想愛你》以及《黑風暴雨》。唱至《星光伴我心時》前，鄭中基表示歌曲是送予曾經合作過嘅朋友，並吩咐全場觀眾舉起手機燈，其後大銀幕出現多位一張又一張已故藝人包括何國榮、周海媚、大飛、吳耀漢等。

鄭中基自爆演唱會賣晒飛後，中了人生第一個COVID，令佢十分擔心，之後又公開目前體重，仲笑言可著返中學時嘅衫。（葉志明攝）

向多位已故藝人致敬。（葉志明攝）

鄭中基唱《猛龍特警隊》時，提到「飛機嗰件事大家都知，我歌唱事業停晒，去拍戲，但都會搲啲主題曲唱，有個導演佢好好，畀晒啲主題曲我唱，佢就係谷德昭，亦因為咁，我歌唱事業有返啲起色。」

跳完舞自己都忍唔住笑。（葉志明攝）

雖然鄭中基在開場時表明無嘉賓，但當佢唱《有種》向觀眾𢭃利是時，突然大叫搞唔掂，仲話要阿仔出嚟幫手，「阿仔」Edan驚喜登場，兩父子走均全場𢭃利是，Edan仲話咁大個第一次咁玩法。鄭中基其後拎住兩封利是，問Edan想要利是定即場宣傳《盜月者》，Edan好現實咁話：「《盜月者》票房幾多都好，都唔入我袋，梗係要利是啦，不過《盜月者》都好睇嘅。」Edan之後送上「厚禮」手套一對，兩父子一人一隻手套唱《傷心的小鸚鵡》。

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Edan 驚喜現身。（葉志明攝）