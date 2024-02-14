劉松仁屢傳患病首談健康狀況　策劃《利瑪竇》但一原因拒重返幕前

74歲的劉松仁（松哥）近年鮮有露面幕前，自19年演出完自己策劃、執導和創作的舞台劇《利瑪竇》之後，屢傳健康亮紅燈，更一度有指他中風。雖然從社交平台的照片所見，松哥精神不俗，間中與圈中人聚會，但日前他就久違接受無綫娛樂新聞台《Star Talk》訪問，並首度開腔透露自己的健康情況。

劉松仁、王梓軒一同接受無綫娛樂新聞台《Star Talk》主持王梓軒訪問。

劉松仁與王梓軒接受王鎮泉訪問，宣傳重新公演的《利瑪竇》，指原定2020年就再度公演，不過遇上疫情才延至現在。王梓軒說自己過往排音樂劇、舞台劇，未試過有兩個月以上排練時間，他大讚松哥讓演員有足足6個月排練時間去準備，簡直是行內奇蹟。

王梓軒、劉松仁參與《利瑪竇》的合照。

王梓軒、劉松仁因劇集《華麗轉身》結片緣，松哥說指導完他就開竅1 Take過，因而賞識這位後輩。

松哥說籌備《利瑪竇》前兩、三年已經冇拍戲，他說：「搞《利瑪竇》個個都問我演咩，我發覺我一啲欲望都冇，對演戲冇欲望喎，我好驚。尤其是舞台劇要面對觀眾，我又怕醜、又怕露面，我又唔鍾意張揚，我係好內斂。」松哥說在電視、電影、舞台劇中，自己最喜歡電視，被問忙完舞台劇會否拍劇，他就堅拒：「我唔拍㗎喇，如果拍我就唔矜貴，所以一路唔再拍，電影我都唔拍。」

松哥發現自己已經完全無戲癮。

近年有不少報道指松哥健康出問題，當被問到身體狀況，他就十分豁達坦然說：「身體呀？總之我覺得人生係生、老、病、死，我哋無論喺邊個階段都要活得精彩，都要積極面對，我哋會老，跟住病，跟住就死，呢個過程唔可以或缺。我淨係話畀自己聽，無論喺咩階段你都要精彩，病都要精彩！死都要精彩！死都要瀟灑，唔可以好多牽掛，我就抱住咁嘅想法面對我後面嘅路。」

松哥坦然看生死，希望外界不要太聚焦在其健康狀況。

不過，對於傳媒種種有關其健康的報道，他顯得有點無奈，希望外界不要聚焦在其健康，並表示：「唔可以因為你去到某個階段，人哋啄住你個病，話哎呀劉松仁病呀、好淒涼呀，佢唔記得咗你前面拍咗50年嘅戲，話你幾慘。點解我要俾你講我病咗？你唔會病咩？點解個個都要講我病？你唔講我50年來拍過嘅戲？點解你要啄住我病呢？我希望人哋講我，係話佢病咗你知唔知佢點面對？呢樣值錢，呢樣緊要。」