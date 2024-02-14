七公主結拜60周年激罕聚首貴氣十足　二家姐沈芝華紅粉緋緋狀態佳

在同行如敵國的娛樂圈中，要建立真正友誼已經不容易，更不用說超過半世紀的友情，由馮素波、沈芝華、陳寶珠、蕭芳芳、薛家燕、王愛明及馮寶寶組成的「七公主」就是最佳的例子，結拜至今60年依然姊妹情永固，而且姊妹間雖然不像小時候時可以常聚在一齊，但人生路上一直互相支持，只要其中一位姊妹需要，其他人定必一呼百應。

薛家燕在情人節，分享「七公主」聚首的照片，令人驚喜的是早在70年代已經退出娛樂圈，已移居美國的二家姐沈芝華也有出席。（IG@kayinsit）

當年的「七公主」紅透半邊天，每逢出席活動都會有大批影迷蜂擁而至。（網上圖片）

適逢今年是「七公主」結拜60週年，薛家燕籍住情人節這個甜蜜的日子，分享了一張姊妹團拜的照片，並寫上：「今年適逢我們七公主結拜60週年、在這個溫馨甜蜜的日子恭祝大家有情人終成眷屬！甜甜蜜蜜」。除了馮寶寶之外，其餘六位姊妹都有出席，即時勾起一班老戲迷的集體回憶。

日前馮素波、薛家燕、王愛明、蕭芳芳、白雪仙、汪明荃、羅家英、汪明荃契女李沛妍、陳善之現身團拜聚首一堂，當時未見沈芝華。（IG@wang_liza）

相片中，一眾公主笑容燦爛，貴氣十足。而令人驚喜的是早在70年代已經退出娛樂圈，已移居美國的二家姐沈芝華也有出席，並在妹妹們包圍下坐在中間，沈芝華面色紅粉緋緋，精神相當不錯，而且體態保持得非常好，看上去非常優雅。

薛家燕和沈芝華去年一齊出席慈善晚宴。（梁碧玲攝）

沈芝華是「七公主」中最早退出演藝圈的。（視覺中國）

2017年曾客串TVB劇集《燦爛的外母》。（視覺中國）

「七公主」由大家姐馮素波、二家姐沈芝華、三家姐陳寶珠、四家姐蕭芳芳，五家姐薛家燕，六家姐王愛明，及最小七妹馮寶寶組成。當時，七人都是童星，自小已開始合作，在片場一起長大，感情要好，後來馮峯的太太提議結拜成七姊妹，「七公主」就是這樣誕生的了。1964年，於尖沙咀的金冠酒樓舉行結拜儀式，場面盛大，酒樓迫爆記者和製片商，在門外等候的影迷更不計其數。在1967年，七姊妹還拍攝了一部電影，當時馮素波及馮寶寶的爸爸馮峯，見她們在演藝途上都有出色的發展，所以決定為她們開拍電影，並以《七公主》命名。姊妹情維繫至今超過半世紀，實在非常難得。

2018年薛家燕兒子石耀庭舉行婚宴，（左起）王愛明、蕭芳芳、陳寶珠、沈芝華、馮素波都有到賀，而馮寶寶就因為身在大馬未能出席。（視覺中國）