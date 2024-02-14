收視｜《狀王之王》微升0.1點　《本尊就位》未能承接跌唔少

踏入龍年，無綫直播多個賀歲特備節目，翡翠台上周（5日至11日）收視，根據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，年初二直播維港上空煙花的《龍年百業旺 盛世中華強 煙花匯演》跨平台直播收視最高21.8點（142萬觀眾），踞上周收視榜首位；年初一在尖沙嘴直播《2024國泰新春國際匯演之夜》花車巡遊最高收視20.5點（133萬觀眾）；佔賀歲節目最高收視亞席；第三位為年三十晚在油麻地榕樹頭直播的《除夕倒數迎金龍》最高收視16.8點（109萬觀眾）；第四位為年初一播映《新春保良迎金龍》最高收視16.6點（108萬觀眾）。

《狀王之王》微升0.1點。（劇照）

至於上周常規節目收視，資訊節目《東張西望》最高收視21.4點（139萬觀眾）；處境劇《愛‧回家之開心速遞》最高收視19.3點（125萬觀眾）；孔德賢、謝東閔、陳嘉慧主演《本尊就位》最高收視18.8點（122萬觀眾），比起上星期20.6下跌不少；王浩信、姚子羚主演《狀王之王》最高收視17.4點（113萬觀眾）；由薛家燕、陳懿德擔任主持；堪輿學家李丞責、麥玲玲等助陣節目《位元堂安宮牛黃丸呈獻：2024風生水起》最高收15.2點（99萬觀眾）。

《本尊就位》收視跌。（劇照）

周日晚歌唱真人騷《香港李衆勝堂保濟丸呈獻：中年好聲音2》最高收視19.2點（124萬觀眾）。