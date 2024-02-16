吳千語老公施伯雄百億家族顯赫　施家複式大宅曝光至少8個工人

現年30歲的吳千語（Karena）與「百億富三代」施伯雄（Brian）去年12月中在雙方親友見證下完成證婚儀式，並透露將於今年8月在意大利正式舉行婚禮，獲不少人送上祝福。早前兩人在內地綜藝節目《愛的修學旅行》中首度公開求婚短片，可見施伯雄以超大鑽戒並出動大紥玫瑰花及名車下跪求婚，令人更好奇有「百億富三代」之稱的施伯雄是什麼來頭。日前施伯雄的四嬸、前港姐鄧慧琦分享了農曆新年的短片，意外曝光了施家大宅！

吳千語同施伯雄一起參加內地綜藝節目《愛的修學旅行》。（微博圖片）

施伯雄出動大紥玫瑰花及名車下跪求婚。（微博@Karena吳千語）

超大鑽戒。（影片截圖）

片中所見，施家複式大宅空間極大，書房擺滿古董、字畫等等，大廳有水晶吊燈，還有不少新春裝飾佈置，感覺古色古香，而施伯雄爺爺施子清亦有出鏡，身邊還有至少8個工人，每人都拿着施家的利是，不少網民都感嘆施家果然是大戶人家，背景顯赫，更有人留意到片中出現大叠100元美金，猜測是用來包利是，但原來是由日本品牌ROTARY HERO出品的美金櫈。

書房擺滿古董、字畫等等。（影片截圖）

空間極大。（影片截圖）

施伯雄爺爺施子清亦有出鏡，身邊還有至少8個工人。（影片截圖）

大叠100元美金。（影片截圖）

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施伯雄爺爺施子清是全國政協委員、香港企業家，亦是香港政商界福建幫三大元老之一，有四個兒子，大仔施榮怡就是施伯雄爸爸，施伯雄曾在節目中透露與吳千語拍拖初期不被家人認可：「我記得很清楚第一次被媒體在寫我們的時候，我爸當時就發了一個信息給我，他只是發了那個雜誌的封面，他一句話也沒有說，這個就是他表態不滿意。他就覺得為什麼我們家族的名字要出現在一個娛樂版的一個報道裏面，這個是他去表達他不滿意的做法。」不過吳千語最後用誠意打動施伯雄家人，去年11月更一起出席爺爺施子清的壽宴。

施子清有四個兒子。（微博@施伯熊哥哥）

一起出席爺爺施子清的壽宴。（微博@施伯熊哥哥）

吳千語最後用誠意打動施伯雄家人。（微博@施伯熊哥哥）

鄧慧琦在2011年與施子清孻仔施榮忻結婚。（小紅書圖片）

除了吳千語之外，施伯雄的四嬸鄧慧琦亦因曾參選港姐而備受關注。鄧慧琦在2011年與施子清孻仔施榮忻結婚，兩人育有兩子一女，當中施伯雄與堂弟Jojo感情特別好，不時大曬合照，精靈可愛的Jojo更深受網民喜愛。而鄧慧琦除了在社交平台分享闊太生活之外，亦曾曬出與吳千語的合照，可見兩人相處融洽。

同關之琳都好Friend。（小紅書圖片）

施伯雄與堂弟Jojo感情特別好。（微博@施伯熊哥哥）

鄧慧琦不時分享闊太生活。（小紅書圖片）

同囡囡。（小紅書圖片）

相處融洽。（小紅書圖片）