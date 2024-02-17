專訪｜余宗遙感激伙伴信任畀佢編曲　丁子朗公演舞台飆演技有驚喜

TVB的綜藝節目《亞洲超星團》已經播得如火如荼，經過了兩輪的公演，頭30名已經出爐，而進入30強的超星練習生則可以於下月初參加總決賽。香港區的9位代表則有丁子朗（丁丁）、區珀豪、冼靖峰、黃奕斌、張鎬濂、文佐匡、黃星綽、余宗遙及方玉亨，9人的關係良好，到底他們會這麼友好是從什麼時候開始？又或因為什麼事才會這麼老友？



《亞洲超星團》已經播映到接近尾聲。(胡凱欣 攝)

藉著新年及情人節，《香港01》邀請了丁丁、區珀豪、張鎬濂及余宗遙4人一起在出租廚房煮湯圓應節及聊天。其實他們友誼夠堅固，才可以「相愛相殺」，未開始專訪丁丁已經率先爆余宗遙：「大家有所不知啦，其實余宗遙係一個廚神嚟！」原來余宗遙在訓練時才學會用微波爐？余宗遙在未搓當日的主角湯圓前已經率先想騷廚藝，丁丁即不客氣的說：「你估你真係謝霆鋒咩？」果然真的要夠朋友才可以發揮「毒舌」的本能。

佢哋嘅友誼果然夠堅固，一開始丁子朗已經「毒舌」余宗遙。(胡凱欣 攝)

「廚神」余宗遙率先把材料混在一起，因為正值新年，祝福語當然少不了：「希望大家就好似呢兜嘢咁，咁撈得！乜都撈得掂！」4位都是20多歲的小伙子，對於新年傳統到底有多了解？丁子朗搶先答：「我知，初三係赤口，唔可以拜年！」因為年初三是「赤口」，區珀豪亦補充說不是不可以拜年：「易鬧交啫！」余宗遙即大爆初三準備到丁丁家玩「魚蝦蟹」：「咁到時輸好多就一定赤口啦。」4人繼續相愛相殺，毫無影響感情。

「廚神」余宗遙一出手就有風！(胡凱欣 攝)

余宗遙繼續發揮大廚本色，一直在攪拌湯圓的粉糰，一副似模似樣的樣子。而他們被問到會否幫家人辦年貨時，只有張鎬濂說有幫家人買利是封：「因為咁啱我去左維園。」4人一直聊天聊到「天荒地老」，但可以看得出他們感情真的很好，除了因為年紀相約外，更因為他們在《亞洲超星團》的經歷才令他們更親近。

丁丁、區珀豪、張鎬濂同余宗遙感情真係好好。(胡凱欣 攝)

4人被問到平時會否下廚，他們都表示：「會！」但廚神余宗遙的話讓人難以相信，因為才剛學會使用微波爐的人說自己常下廚…至於怎樣學會，就是當時還在上海錄影期間，余宗遙想在酒店使用微波爐，但因為酒店的微波爐與他平常在香港便利店的微波爐有分別，所以他站在了原地求丁丁救。余宗遙小聲的問丁丁：「丁子朗，丁子朗，點開？」丁丁覺得奇怪他微波爐怎麼用，然後說按掣門就會打開。

原來余宗遙連微波爐都唔識用。(胡凱欣 攝)

而比較有下廚經驗的張鎬濂見到余宗遙一直在攪拌湯圓的「粉漿」即看不過眼說：「湯圓唔係麵粉落少少水就夠？佢依家唔似係搓得嗰啲！你要落粉，因為你用手搓唔到！」始終他還是出手幫忙救湯圓。

張鎬濂係比較有下廚經驗的一位。(胡凱欣 攝)

3位少男在張鎬濂搶救好粉糰後立即著手搓出一粒粒的湯圓，一邊搓湯圓他們一邊說出除了因為同是香港區代表而成為好友外，張鎬濂說是因為：「三公（第三次公演）囉，我覺得三公係突然之間令大家變好。」而區珀豪則說令他們：「感情變密咗！」丁丁則表示：「其實都唔係，我同Pako（區珀豪），我哋一、二、三公同初舞台，4首歌都一樣！」與其說他們互相切磋，不如說他們互相陪伴成長。

3位少男在張鎬濂搶救好粉糰後立即著手搓出一粒粒的湯圓。(胡凱欣 攝)

因為《亞洲超星團》而成為soul mate？

丁丁剛才說到因為在《亞洲超星團》的所有舞台，他都與區珀豪不約而同地同一首歌或是同一組，區珀豪：「其實我哋可以開演唱會，我哋可以直接組個2人組合。」丁丁：「其實係節目組令到我同Pako所有嘅命運都扭曲埋一齊。」從互不相識到成為靈魂伴侶，當中經歷了什麼真的要他們才知道。

丁子朗的所有舞台都與區珀豪不約而同地同一首歌或是同一組。(胡凱欣 攝)

直至現在為止，在《亞洲超星團》中那一件事或舞台令你最難忘？

余宗遙表示自己最深刻的記憶是：「嚟到呢個偶像嘅節目，即係選秀節目嗰度我都可以畀咁多人睇到，信任我去做海量嘅編曲，同埋大部分嘅編曲direction，同埋落手落腳真係去揼出嚟。」他隨即感謝他們的信任，亦很開心他們給予信心。張鎬濂說：「的確做出嚟嘅歌真係好聽嘅，我覺得三公首歌真係會repeat！」

余宗遙感激伙伴信任交晒畀佢著手編曲方面。(胡凱欣 攝)

區珀豪覺得最深刻是：「可以係個比賽度見到唔同地方嘅人，唔同國藉嘅人，好似一個大都會咁，無論文化交流同舞術上交流都非常深刻。」

區珀豪最深刻係可以認識到唔同嘅人。(胡凱欣 攝)

真正的「廚神」張鎬濂在做第二款應節食品「糖不甩」時十分落力，被問到平常誰沒有入廚的習慣，3人馬上指着余宗遙。平常也有下廚的張鎬濂說會自己煮東西吃，最拿手的是「生菜加蠔油」及「蕃茄炒蛋」，但即被丁丁踢爆「生菜加蠔油」其實只是灼菜再加蠔油，更自誇自己是「氣炸鍋小王子」：「氣炸鍋所有嘢我都識整，氣炸鍋我可以整到氣炸鍋溫泉蛋。」除了氣炸鍋方便外，丁丁亦因為氣炸鍋內可以使用用完即棄的用具，終歸一個字形容就是懶。

張鎬濂最拿手係煮「生菜加蠔油」同「蕃茄炒蛋」。(胡凱欣 攝)

區珀豪在搓糖不甩時把粉糰都弄碎，張鎬濂馬上發揮廚神本色教他們怎樣弄：「唔係啊，你要用陰力㗎。」可以他學習能力之快，只是做完第一次湯圓的粉糰後，就已經掌握了技術。

區珀豪都係冇咩下廚嘅經驗。(胡凱欣 攝)

幾位大男孩聚集在一起，會不會有吵架的時候？

區珀豪大爆：「有啊！」其餘3人立即「好奇寶寶」上身看著他問：「邊個啊？」余宗遙說：「唔開名，我哋唔開名！」區珀豪補充說：「我哋唔會，我哋一致對外！」被問到外是什麼，他則解釋是：「係一致對愛！」在區珀豪與余宗遙研究到底「外」是什麼時，丁丁在旁默默的做好了一粒心型的糖不甩。做好糖不甩後，丁丁就說：「好彩我哋係三公嘅時候，大家都有好多唔同嘅意見，就算係我要搶你嗰part。」丁丁還未說完即被張鎬濂問：「搶？搶？」但丁丁就覺得是合理的，因為要爭取想表現自己的一部分：「冇呢咁嘅磨擦都唔會成兄弟。」余宗遙亦叫大家要留意三公（第三次公演）的舞台，他們會表演《初戀》，而當下的舞台亦會有一些讓人「熱淚盈眶」的畫面，是融合了多種表演方法而成的一個舞台。

余宗遙亦叫大家要留意三公的舞台，因為會有一些讓人「熱淚盈眶」的畫面。(胡凱欣 攝)

廚神余宗遙在煮糖不甩時水都還未煮滾便已經想放糖不甩進煲內，立即被丁子朗阻止，但「破壞王」余宗遙仍然不忘「搞爛gag」：「個姜同啲糖呢唔識啊，因為未熟啊！」余宗遙尷尬的開完玩笑後，區珀豪在旁「笑到翻滾」。但因為爐子不受控制把煲內的姜糖水煮得過沸時，眾人便立即手忙腳亂，更發出了幾聲的「驚叫」。

「破壞王」余宗遙實至名歸。(胡凱欣 攝)

在內地訓練期間，有沒有嘗試自己煮東西？

張鎬濂即表示：「我哋冇得煮㗎！我哋嗰邊係冇廚房呢樣嘢。」但丁丁則說他們平時練習完後都會叫不同的外賣來吃，談到食物，4位男生又變回大男孩般打打鬧鬧，說他們感情不好，也沒有人相信。

談到食物，4位男生又變回大男孩般打打鬧鬧，說他們感情不好，也沒有人相信。(胡凱欣 攝)

被問到經過長時候的相處後，大家對大家的家人是否已經很熟悉，他們都一致的說比較常見到的是張鎬濂的媽媽（洪欣）及方玉亨（亨亨）的媽媽（歐陽妙芝）：「通常都係見Lim Lim個媽咪，姐姐好靚！同埋亨亨媽咪，亨亨媽咪真係見得多，好像變咗我哋大眾媽咪咁，簡直係我哋喺上海嗰段時間都好照顧我哋。」但話不到三句，他們又打鬧起來，兄弟情顯而易見，而作為大哥哥的丁丁則在旁默默的在弄糖不甩。

作為大哥哥的丁子朗則在旁默默的在弄糖不甩。(胡凱欣 攝)

經過一段時間的搓粉糰、搓成形到煮湯圓，4人終於成功煮起糖不甩及湯圓，丁丁更一直強調叫他們把煮好的食物帶回家「孝敬爸媽」，他們立即露出驚訝的神情。丁丁說糖不甩「似模似樣」：「我本身諗住都會肚痛！所以我帶咗保濟丸嚟！」他們被問到怕不怕吃今次自己弄的食物，余宗遙想都沒想就說：「驚！」丁丁則表示：「唔驚，好有信心。」張鎬濂就說：「其實我自己搓出嚟嗰個我都唔敢食！」而煮好湯圓後，因為丁丁在自己搓的湯圓加上了芝麻，撈起後立即被余宗遙取笑：「好似生蛇咁！」而張鎬濂則說自己包的都爆開了，應該是因為餡料太滿的原因。

4人終於成功煮起糖不甩及湯圓。(胡凱欣 攝)

而當日的MVP廚神他們一致公認是余宗遙，因為看著余宗遙學會煮東西，他們覺得余宗遙的爸爸媽媽看過這些影片後都會感到欣慰。

當日嘅MVP廚神係余宗遙。(胡凱欣 攝)

嗚謝：出租廚房 Rent A Kitchen

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