細細粒陳嘉佳返港過新年　激罕曬與媽咪合照兩母女竟然唔似樣？

現年38歲的「細細粒」陳嘉佳身形一向相當有份量，自入行以來一向予人肥妹仔的形象，由於經常直播大飲大食，曾自爆體重達260斤（約287磅），直迫300磅。細細粒去年勁減逾100磅驚艷網民，與之前肥胖的她簡直是判若兩人。近年主力在內地發展的她，最近趁農曆新年回港過節，更上載與媽媽食飯的照片。

細細粒曾自爆體重達260斤。（IG圖片）

細細粒減磅後若判兩人。（IG圖片）

細細粒最近返港與家人共度農曆新年，她日前於Instagram罕有上載與媽咪歎泰菜的照片，並留言寫道：「初一，今年同阿媽一起食飯，一起過年。」細細粒變瘦後，被指撞樣前港姐李珊珊，雖然細細粒同媽咪唔係好係樣亦走兩個風格，但兩人五官都非常標緻。

細細粒大年初一同媽咪食飯慶祝。（IG圖片）

另外，細細粒去年12月曾在社交平台自揭減肥原因原來與媽媽有關，她表示：「很多人問我身體有沒有問題，吃到快300斤，身體是不是真的健康？說真的，當一個人身體達200斤以上，身體真的健康嗎？小病小痛一定有，而且我媽已經年紀大，都想為我媽考慮一下，不想讓她太過擔心我。我還希望在40歲之前，能看到另一個自己。」

細細粒減咗100磅！（IG圖片）

鎖骨出重見天日！（IG圖片）

好有自信！（IG圖片）

細細粒近年主力發展內地市場，曾因吃播而爆紅，其後更帶貨搵真銀。不過她曾試過在直播期間，因為掛念母親而突然情緒失控爆喊，當時她哽咽表示說：「以前在香港的時候就上班啊、讀書，經常會看到你們都說一年才能……都說一年才能回家一次，我從來都沒想過會離開我媽那麼久。我說以前在家，甚麼問題都是（找）我媽……我回來（內地）體會到了，真的體會到甚麼叫，一年才跟媽媽見一次面。」最後更勉勵網民要經常回家探望母親。