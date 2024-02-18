兒童節目《Hands Up》靚女主持逐個數 港大校花宅男女神都在其中
不少演藝界名人，在初出道時都擔任過兒童節目的主持人，例如周星馳、朱茵、鄭伊健、譚玉瑛、梁朝偉、黎芷珊等等，由《430穿梭機》到《閃電傳真機》再到《至NET小人類》、《放學ICU》，再到近年的《Think Big 天地》和《Hands Up》，這些兒童節目也陪伴着大家成長，以至，大家長大成人後，仍時不時會打開電視機睇回味一下當初的快樂時光......對不對？
對於網民來說，睇《Hands up》，當然是睇青春可愛的女主持！除了已離開的陳若思（Amber）之外，還有倪嘉雯（Camen）、潘靜文（Sheman）、呂靜文（Bonnie）、曹銦玲、梁芷菁和關宛珊。
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陳若思（Amber）的入行經過是參加《2020香港小姐競選》，雖然十強止步，但就獲無綫簽約旗下，以主持工作為主，如：《Think Big天地》、《Hands Up》、《港女野人》等，更入圍《萬千星輝頒獎典禮2022》「飛躍進步女藝員」。
倪嘉雯加入創意團體「冬OT」成為其中一員後已在網上小有名氣，其後她於2020年加入TVB，亦曾客串過《愛·回家之開心速遞》的其中一角，除了常規性節目《Hands Up》外，她亦主持過《DM旅導遊》、《關注關注組》、《Think Big天地》及最近播出的《HOME即是識》，也參與過《新聞女王》、《破毒強人》、《白色強人II》等劇集演出。
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同期的靚女主持亦有由《聲夢傳奇1&2》被發掘的潘靜文和梁芷菁，以及主持過《#後生仔傾吓偈》的呂靜文。值得一提的是兩位較少人認得的藝人，曹銦玲和黃瀅仴。前者曹銦玲修讀完2021年第31期藝訓班後就加入了TVB，今年25歲的曹銦玲曾於《愛. 回家之開心速遞》中飾演「綠茶婊」小瑤及於《你好，我的大夫》飾演病人，也有網民讚她有觀眾緣，希望她有更多在劇集中出現的機會。
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另一位較多人討論的，是參加過前年才藝節目《全城一叮》的黃瀅仴。今年22歲的她同樣是修讀藝訓班後加入TVB，暫時多數都是客串劇集，曾主持過《搵鬼去電視城》、《搵鬼同你瞓》，其中《全城一叮》中表演跳拉丁舞一幕更是令人眼前一亮。
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