真係唔好笑｜最後一集播出　傳因唔好笑一度被抽起腰斬三次先播完

無綫「新」節目《真係唔好笑》日前（17/02）播出第13集，即最後一集，對於沒有留意節目安排的朋友，可能會以為這「最後一集」反而是新一輯的第一集。與大家重溫一下，《真係唔好笑》由何廣沛、麥美恩、馮盈盈、郭子豪、羅毓儀、方紹聰、彭慧中主持。



奶仔見狀立即問Mayanne與許文軒是否真的拍拖。(《真係唔好笑》截圖)

《真係唔好笑》播完最後一集。（《真係唔好笑》截圖）

當年何廣沛、郭子豪和方紹聰開創了一個YouTube頻道叫做「食腦BrainStorming」，有短劇、小遊戲或趣味短片，經營了一段日子後，他們亦正式被TVB包裝成「食腦三子」。看得出TVB打算力捧他們成為「度橋精英」，其後就傳出「食腦三子」主持節目《真係唔好笑》的消息。

「食腦三子」拍攝YouTube頻道影片情況。

「食腦三子」拍攝YouTube頻道影片情況。

《真係唔好笑》開鏡拜神。

不過現實就似乎未如理想，先是2022年4月傳出節目每集耗資百萬的消息，但接着的卻是總經理睇完《真係唔好笑》試片覺得強差人意並「唔好笑」，節目瀕臨被cut命運，一時成為了傳媒焦點，也是網民的討論話題。當時「奶仔」方紹聰接受《香港01》訪問時，就曾透露製作規模有7位主持：「『食腦三子』、麥美恩、馮盈盈、彭慧中同羅毓儀，啲期難度都拍咗半年。隊Crew真係好大，有十幾個攝影師，似《Running Man》每個跟住一個，又有PA、寫稿，每次出Crew都有四、五十人，有時要轉妝真係有沖涼車。見到都覺得好誇張，冇試過製作規模咁大，每次拍都好開心好似玩遊戲咁。」

曾有傳因為總經理睇完試片後覺得唔好笑，所以決定將節目抽起。（截圖）

最終，《真係唔好笑》還是得以「如期」在一年後的2023年4月播出。未知是否因為觀眾反應不夠熱烈，還是收視未如理想（實際上官方並沒有公布有關資料），抑或純粹只是節目調動安排，原定13集內容播至第8集就被抽起，直至7月29日才由第9集繼續播出。其後，反對聲浪似乎有增無減，有網民更揶揄節目內容如其名一樣「真係唔好笑」，直斥無聊、唔知做乜、浪費時間。同年8月12日播完第11集後，《真係唔好笑》又再一次被抽起。

除固定班底外，每集都有嘉賓。（《真係唔好笑》截圖）

遊戲節目真係唔易做。（《真係唔好笑》截圖）

呢啲遊戲咪即係大學O-Camp遊戲。（《真係唔好笑》截圖）

呢啲遊戲咪即係大學O-Camp遊戲。（《真係唔好笑》截圖）

呢啲遊戲咪即係大學O-Camp遊戲。（《真係唔好笑》截圖）

那餘下兩集怎樣處理？原來在今年年頭1月13日已靜悄悄地播出了第12集，直至日前2月17日亦播完了第13集，即最後一集。不得不說一句，總算是完成了這個跨越兩年的「歷史任務」。順帶一提，「食腦三子」的《食腦BrainStorming》YouTube及Instagram現均是暫定更新、營運的狀態。

呢啲遊戲咪即係大學O-Camp遊戲。（《真係唔好笑》截圖）

食腦BrainStorming最後一次更新已是2022年。（截圖）