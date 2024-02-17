前TVB花旦未婚生子轟動一時　被同屆港姐大爆與大馬富商兒子情史

現年65歲的TVB「御用阿媽」陳秀珠在80年代成為當家花旦之一，從影超過40年的她在2021年宣布離巢消息，近年她亦非常享受半退休生活，不時相約好友行山、打波，生活寫意。陳秀珠在1979年參選香港小姐三甲不入，落選後重返航空公司工作，但其後獲得試鏡機會，加入TVB後拍了不少劇集，不過她在24年前未婚生子，成為一時熱話，至今仍未公布兒子的生父身份，日前陳秀珠同屆港姐季軍鍾慧冰就在YouTube片中大爆對方的情史！

陳秀珠享受半退休生活。（微博@陳秀珠）

陳秀珠在80年代成為當家花旦之一。（網上圖片）

鍾慧冰在YouTube片中大爆陳秀珠的情史。（YouTube影片截圖）

鍾慧冰透露當年陳秀珠到馬來西亞登台，在《歡樂今宵》（EYT）已故女星陳儀馨介紹下認識雲頂賭場老闆兒子林致華，二人曾有一段情：「當時陳儀馨喺吉隆坡知道佢哋嚟就好開心，佢話『我嫁咗人啦，你哋未嫁，唔得，要介紹男朋友畀你認識，等你哋都快啲嫁』。於是佢就介紹咗兩個男士畀陳秀珠同另外一個女藝人，個女藝人就冇揀到林致華，陳秀珠就開始同林致華交往。」不過鍾慧冰後來就聽到很多傳聞，未知真假：「好似係陳秀珠去咗馬來西亞都生活咗一段時間，後來就同林致華分咗手。後來就大家都知道喇，佢都成41歲啦，就開始決定有BB，於是未婚生子，就有咗一個仔啦，而家仔相信都好大喇。」

鍾慧冰透露當年陳秀珠到馬來西亞登台，在《歡樂今宵》（EYT）已故女星陳儀馨介紹下認識雲頂賭場老闆兒子林致華。（YouTube影片截圖）

陳秀珠曾在《單對單》中剖白當年未婚生子。（影片截圖）

陳秀珠曾在接受訪問時提及當年未婚生子，兒子至今都不知道爸爸的身份：「有咗咪生囉，我決定咗啲嘢就會勇往直前做。（唔會覺得對小朋友成長唔好咩？）所以我要加倍保護佢、愛佢，佢讀到小學至過去美國。（一個人過去美國？）唔係呀，我有陪佢㗎，我每年都留喺嗰邊半年再返嚟做嘢，我有啲朋友喺嗰邊（照顧佢），出外靠朋友。」她承認當時是有掙扎過，但最重要是自己負責。

陳秀珠Keep得好好！（微博@陳秀珠）

同米雪打乒乓球。（IG@chan_sau_chu）