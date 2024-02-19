鄧麗欣回家鄉東莞宣傳《飯戲攻心2》 引內地網民關注6字留言
撰文：崔力生
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賀歲片《飯戲攻心2》雖然缺少「子華神」黃子華，兼還要面對有男團MIRROR三子姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）和呂爵安（Edan）助陣的《盜月者》，及天王郭富城主演的《臨時劫案》夾擊，但票房成績依然理想。
電影將於元宵節在內地上映（內地稱：《還是覺得你最好2》），導演陳詠燊近日率領戲中不同演員到內地宣傳，日前就到了其中一站東莞舉行見面會，隨隊演員陣容強勁，包括：鄧麗欣（Stephy）、張繼聰、林明禎、陳湛文和魏浚笙（Jeffery），而此站對陳詠燊和鄧麗欣（Stephy）更特別有親切感。
何出此言？因為導演陳詠燊和鄧麗欣祖籍原來都是東莞，難得回鄉，鄧麗欣當然要同一班鄉親父老打招呼，她全程用廣東話說：「家鄉嘅朋友你哋好呀！我啱啱先知道原來導演都係東莞人。」有觀眾問他們是東莞哪裡？鄧麗欣直言：「我係東莞雁田的。」證明並非「吹水」。
之後鄧麗欣又講到電影去到東莞的感受？她表示：「好開心啦，同埋其實我自己都幾年冇返嚟了，可能之前疫情喇，都幾年冇返嚟，好開心再見到東莞嘅老鄉喇，同埋以前成日都有嚟例如開騷、唱歌，都是特別有一種親切感。所以今次能夠帶呢一部電影俾大家，因為呢部電影係充滿愛、充滿溫暖，所以嚟到呢個咁親切嘅城市，希望大家都會鍾意，睇完之後都會得到呢一份愛和呢一份溫暖。」
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此外，久未在內地露面的鄧麗欣，當然受到內地網民關注，當日她內面穿上黃色連身短裙，襯一件白色大西裝褸，露出一雙美腿相當吸睛，網民大讚：「這顏值好頂啊！！」也有粉絲激動說：「鄧麗欣是東莞人？真的假‼ ️‼ ️‼」
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