鄧麗欣回家鄉東莞宣傳《飯戲攻心2》　引內地網民關注6字留言

賀歲片《飯戲攻心2》雖然缺少「子華神」黃子華，兼還要面對有男團MIRROR三子姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）和呂爵安（Edan）助陣的《盜月者》，及天王郭富城主演的《臨時劫案》夾擊，但票房成績依然理想。

《飯戲攻心2》缺少黃子華，但成績仍算不錯。（《飯戲攻心２》劇照）

Stephy繼續坐陣。（《飯戲攻心２》劇照）

電影將於元宵節在內地上映（內地稱：《還是覺得你最好2》），導演陳詠燊近日率領戲中不同演員到內地宣傳，日前就到了其中一站東莞舉行見面會，隨隊演員陣容強勁，包括：鄧麗欣（Stephy）、張繼聰、林明禎、陳湛文和魏浚笙（Jeffery），而此站對陳詠燊和鄧麗欣（Stephy）更特別有親切感。

電影日前到東莞宣傳舉行見面會，《飯戲攻心2》內地稱《還是覺得你最好2》。（小紅書截圖）

Stephy和張繼聰近年甚少現身內地。（小紅書截圖）

林明禎（左一）也有同行。（小紅書截圖）

Jeffery（左一）和陳湛文。（小紅書截圖）

何出此言？因為導演陳詠燊和鄧麗欣祖籍原來都是東莞，難得回鄉，鄧麗欣當然要同一班鄉親父老打招呼，她全程用廣東話說：「家鄉嘅朋友你哋好呀！我啱啱先知道原來導演都係東莞人。」有觀眾問他們是東莞哪裡？鄧麗欣直言：「我係東莞雁田的。」證明並非「吹水」。

原來Stephy真的是東莞人。（小紅書截圖）

，並非吹水。（小紅書截圖）

導演陳詠燊都係東莞仔。（小紅書截圖）

之後鄧麗欣又講到電影去到東莞的感受？她表示：「好開心啦，同埋其實我自己都幾年冇返嚟了，可能之前疫情喇，都幾年冇返嚟，好開心再見到東莞嘅老鄉喇，同埋以前成日都有嚟例如開騷、唱歌，都是特別有一種親切感。所以今次能夠帶呢一部電影俾大家，因為呢部電影係充滿愛、充滿溫暖，所以嚟到呢個咁親切嘅城市，希望大家都會鍾意，睇完之後都會得到呢一份愛和呢一份溫暖。」

鄧麗欣分享回鄉宣傳電影感受。（小紅書截圖）

希望大家入場支持。（小紅書截圖）

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此外，久未在內地露面的鄧麗欣，當然受到內地網民關注，當日她內面穿上黃色連身短裙，襯一件白色大西裝褸，露出一雙美腿相當吸睛，網民大讚：「這顏值好頂啊！！」也有粉絲激動說：「鄧麗欣是東莞人？真的假‼ ️‼ ️‼」

出場時非常有排場。（小紅書截圖）

吸引大批市民圍觀。（小紅書截圖）

內地網民讚Stephy顏值高。（小紅書截圖）

網民留言。（小紅書截圖）

網民留言。（小紅書截圖）

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