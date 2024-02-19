本尊就位大結局劇透｜劇情大暴走　謝東閔同孔德賢開戰！

無綫劇集《本尊就位》大結局劇透。



《本尊就位》第十六集 (02/19)

李成昌匯報黎燕珊失蹤，孔德賢透過玉簪找到黎燕珊所在處，發現黎燕珊已伏屍煙館後巷。警方進一步調查黎燕珊死因，這令黃嘉樂對五族房鎮產生了更大的怨恨，並認定一切都是韋家雄的責任……黃嘉樂回到家，驚見黎燕珊突然復活，李成昌起初喜出望外，但隨著和黎燕珊的相處，令李成昌感到有點怪異。孔德賢使用玉簪後身體不適，陳嘉慧受黑氣入侵後性情大變，做了很多平常不敢做的事情，甚至主動向謝東閔表白，使謝東閔極為不解。

《本尊就位》第十七集 (02/20)

陳嘉慧助溫香玉院的姊妹們奪回賣身契，謝東閔發現陳嘉慧除了性情大變，還身手了得，推測有股不明力量在作怪。謝東閔硬搶孔德賢手中的玉簪，將陳嘉慧的黑氣趕出來，卻出了點意外……謝東閔為向孔德賢證明呂祖身份，講出孔德賢隱藏多年的爺孫秘密，孔德賢雖深信謝東閔所言，卻仍然和他翻面。直楠在發現韋家雄屍體現場，找到一件重要證物……鎮上發生乾屍事件，人心惶惶，鎮民們紛紛怪責是李成昌的錯，謝東閔和陳嘉慧認定是穿山甲妖作亂。

《本尊就位》第十八集 (02/21)

黃嘉樂想利用福袋爭取民心卻失敗，煩惱之際遇陳嘉慧傾訴，決定以旅遊業來修補和鎮民的關係，可惜一波未平一波又起。孔德賢和謝東閔設局捉黎燕珊，並用玉簪了結黎燕珊，但玉簪於儀式後竟不翼而飛……鎮民因黎燕珊的事對黃嘉樂感不滿，黃嘉樂帶隊清場，卻見孔德賢帶領鎮民為辛家祈福，終無功而返。謝東閔對陳嘉慧坦白感覺，陳嘉慧大感失落，幸有孔德賢在旁陪伴。謝東閔建議用儀式喚醒牡丹仙子，利用元神出竅來尋找玉簪……

《本尊就位》第十九集 (02/22)

孔德賢向黃嘉樂反映鎮民對增加稅收的不滿，黃嘉樂暗中施法，令孔德賢當眾自揭是神棍，黃嘉樂更宣佈明日將會槍斃孔德賢……陳嘉慧以元神出竅去偷走玉簪，卻被人用水晶球禁錮。謝東閔與該人打鬥期間，水晶球破裂，令陳嘉慧的元神迷路，而謝東閔則被那人封印在黑風山。另一邊廂，孔德賢被直楠救出拘留室，逃離五族房鎮期間，鎮民也紛紛襄助孔德賢。孔德賢在山路休息期間，竟見陳嘉慧的元神……孔德賢為了協助陳嘉慧返回肉身，即使未有方法也願意回五族房鎮一搏。

《本尊就位》第二十集(大結局) (02/23)

被封印在大石的謝東閔莫名其妙地重獲自由，回到鎮上發現呂祖和穿山甲妖的身份已顛倒，謝東閔甚至因此和鎮民爭吵，一時之間成為過街老鼠，被當成妖道，遭孔德賢和信眾毆打。孔德賢想燒死謝東閔之際，陳嘉慧及時出現阻止，並喚醒孔德賢。三人各自訴說經歷，商討如何對抗穿山甲妖。謝東閔、孔德賢潛入呂祖廟前院破壞丹爐，驚動穿山甲妖到場，謝東閔與穿山甲妖展開大戰，孔德賢為了對付穿山甲妖，用肉身封印丹爐……