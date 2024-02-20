胡渭康同谷婭溦揀卒上更大舞台　「忠實Hellosss」羅淑佩到場欣賞

胡渭康日前在旗下油塘一個商場擔任壓軸表演嘉賓及頒獎嘉賓，房委會為凝聚一班追尋夢想的青少年， 透過舞台找出自己的光芒，特別舉辦「Dream On Stage 型聚。夢想舞台」，在旗下油塘一個商場舉行總決賽，並請來谷婭溦（Vivian）擔任星級評判。

胡渭康日前在旗下油塘一個商場擔任壓軸表演嘉賓及頒獎嘉賓。

決賽當天三個組別包括兒童、少年及青年組參賽者水準是非常之高，競爭非常激烈，「忠實Hellosss」房屋署署長羅淑佩女士, JP亦有到達現場，她表示：「今天是來看表演，不是來看比賽。」胡渭康同意並說：「溦溦剛扭傷腰部，在醫院休養了四天，但今天也堅持在現場坐了數小時去支持今次活動，真的很值得大家給她多一點掌聲。」

「忠實Hellosss」房屋署署長羅淑佩女士, JP亦有到達現場。

谷婭溦回應說：「今次比賽真的很難選出優勝者，但比賽始終是比賽，我看到他們每一個參賽者很有熱誠很有心，心懷一份夢想，所以很值得大家去鼓勵。」被問及腰部傷勢時谷婭溦笑說：「前幾天仍然非常不舒服行不到路，到初四轉好即刻外出拜年逗利是。」

谷婭溦扭傷腰部都出席活動。

在今次決賽中，胡渭康聯同東區青少年兒童合唱團，和他合唱他有份填詞，慶祝房委會50周年而創作的歌曲「這一個家」，胡渭康說：「已和這班合唱團小朋友多次合作，包括一月初在伊館舉行的慈善演唱會，剛才我也得到署長同意，我將會在今天的參賽者中揀卒，帶他們去體驗不同的舞台，而剛才溦溦也答應了我會幫手訓練他們，因為我們有責任去傳承下一代，這班年青人將來的路可以行得更加遠和更加好。」